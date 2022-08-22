49 نائباً قدموا 843 اقتراحاً خلال الفصل التشريعي الـ 16

وطن النهار

قدم 49 نائباً خلال الفصل التشريعي السادس عشر 843 اقتراحاً بقانون منها 412 اقتراحاً منفرداً بمعدل 49% و431 اقتراحاً مشتركا بمعدل 51%.

وبحسب احصائية أعدتها «شبكة الدستور الإخبارية» فقد توزعت الاقتراحات بقوانين على دوري الانعقاد، حيث قدم النواب في دور الانعقاد الأول 703 اقتراحات منها 350 اقتراحاً منفرداً بمعدل 49.78% و353 اقتراحاً مشتركاً بمعدل 50.22%، فيما قدم النواب في دور الانعقاد الثاني 140 اقتراحاً منها 62 اقتراحاً منفرداً بمعدل 44% و78 اقتراحاً مشتركاً بمعدل 56%.

وتصدر النائب د. محمد الحويلة قائمة النواب الاكثر تقديماً للاقتراحات بقوانين في هذا الفصل التشريعي حيث قدم 111 اقتراحاً بقانون، تلاه النائب مهلهل المضف بـ105 اقتراحات، ثم النائب د. عبد العزيز الصقعبي بـ104 اقتراحات، فالنائب د. حمد المطر بـ102 اقتراحاً، ثم النائب أسامة المناور بـ97 اقتراحاً.

وجاء في الترتيب السادس النائب د. حسن جوهر بـ 96 اقتراحاً، تلاه النائب مهند الساير بـ86 اقتراحاً، ثم النائب د. صالح ذياب المطيري بـ84 اقتراحاً، فالنائبين أسامة الشاهين وفرز الديحاني ولكل منهما 81 اقتراحاً، والنائب أحمد الشحومي بـ79 اقتراحاً، والنائب عبد الله المضف بـ67 اقتراحاً، والنائب شعيب المويزري بـ66 اقتراحاً.

وركز النواب في الاقتراحات بقوانين التي قدمت، على ملفات عدة أهمها شؤون الاقتصاد والتنمية حيث قدم النواب 69 اقتراحاً في هذا الشأن ثم القضايا العمالية وشؤون التوظيف بـ66 اقتراحاً ثم ملف المتقاعدين بـ49 اقتراحاً تلاه مقترحات الرعاية السكنية بـ44 اقتراحاً، ثم مقترحات مكافحة الفساد وحماية المال العام بـ41 اقتراحاً.

وحاز ملف التعليم على اهتمام النواب حيث قدم النواب 40 اقتراحاً في هذا الشأن، ثم مقترحات الرعاية الاجتماعية بـ37 اقتراحاً، تلاها مقترحات الشؤون الصحية بـ36 اقتراحاً، ثم مقترحات القضاء وشؤون العدالة بـ35 اقتراحاً، تلاها مقترحات تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس الامة بـ31 اقتراحاً، ثم مقترحات تعديل قانون الانتخاب بمجلس الامة بـ30 اقتراحاً.

