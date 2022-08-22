«جودة التعليم»: تخفيف العبء التدريسي في الفصول الاعتيادية ضرورة

وطن النهار

أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بمبادرة جامعة الكويت بشأن «تعزيز الإنتاج البحثي»، لافتة إلى أنها تعكس جدية الإدارة لمعالجة الأوضاع المتردية في الجامعة.

وقالت الجمعية في بيان إنها تابعت ببالغ الاهتمام المبادرة وتكليف فريق عمل لوضع توصياته حول تحقيقها، مشيرة إلى أنه «لعل أهم التوصيات التي وضعها الفريق تتلخص في تكليف الأساتذة ممن لهم إنتاجية بحثية سنوياً بتدريس المقررات الصيفية والإضافية، وحجب التدريس الإضافي والصيفي عن الأساتذة الذين يثبتون عزوفاً عن النشر العلمي. علاوة على تفعيل وظيفة أو منصب الباحث الزائر المتميز وكرسي الباحث و الباحث ما بعد الدكتوراه والتوسع فيهم وفق لائحة واضحة، مطورة، ومعلن عن هذه الوظائف إقليمياً وعالمياً، والتوسع في برامج الدكتوراه في جميع التخصصات».

وأشادت الجمعية «بجهود مدير الجامعة وبتوصيات فريق العمل الذي أُنيط به مبادرة «تعزيز الإنتاج البحثي», التي تعكس جدية إدارة جامعة الكويت لمعالجة الأوضاع المتردية للجامعة، لا سيما أنه بتكالب جُل الهيئة التدريسية على تدريس المقررات الإضافية والصيفية هجروا طواعية أروقة البحث العلمي، وساهموا في دفع جامعة الكويت لتركن في هوامش التصنيف الأكاديمي العالمي».

وأضافت «لا بد من التأكيد بأن تطبيق التوصيات ينبغي أن يقترن بسياسات وممارسات تخلق بيئة تمكينية راسخة لجميع أعضاء الهيئة التدريسية، ومنها على سبيل الذكر، لا الحصر، معالجة الخلل في نسبة الطلاب للأستاذ في المقرر الواحد، وتطوير قطاع المكتبات والمختبرات ومصادر المعرفة، وكذلك تفعيل منصب الأستاذ الشرفي Emeritus Professor وبخاصة ممن أثبتوا كفاءة بحثية». وأعربت الجمعية عن أملها في «أن تطبق مؤسسات التعليم العالي في الكويت في القريب العاجل منظومة لضمان جودة البحث العلمي من حيث نزاهته وأصالته وارتباطه بالتحديات التنموية في الكويت، مع التأكيد على ضرورة تخفيف العبء التدريسي في الفصول الاعتيادية لمن يقوم بالبحث العلمي والإشراف على طلبة الدراسات العليا مقارنة بمن يعزف عنهما، تحفيزاً للباحثين الذين يستشعرون مسؤولياتهم إزاء رفع مكانة ودور مؤسساتهم العلمية».

