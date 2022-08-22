«حماية البيئة» أعلنت نتائج استطلاع رأي

وطن النهار

أعلنت الجمعية الكويتية لحماية البيئة نتائج مشاركة 50 من خبراء الإعلام والتوعية البيئية من 12 دولة عربية في استطلاع رأي ضمن فعاليات ورشة الخبراء السادسة لهذا الموسم التي أقامها مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي بالجمعية بعنوان «واقع التوعية والإعلام البيئي في الوطن العربي».

وأوضح نواف المويل منسق البرامج التدريبية بالمركز أنه «في السؤال عن مدى ثقة الخبراء المشاركين في الاستطلاع بالأخبار المنقولة من الصحافة العربية أجاب صحيح إلى حد ما 42% بينما لا يوافق الرأي 14% وفقط 6% من يثق في الأخبار الصحافية العربية»، مضيفا: «عن الأخبار المنقولة من الإعلام المرئي في التلفزيون من القنوات العربية فيوافق ذلك 54% من المشاركين الخمسين في الورشة على ثقتهم بها بينما لا يوافق 8% فقط وهذا يدل على أن القنوات العربية تنال ثقة الجمهورعالي الثقافة وتستقطب انتباه المختصين في الإعلام بالإضافة إلى عامة الناس». وذكر المويل: «أما عن مصادر الأخبار الموثوقة فشارك الخبراء بأن المواقع العالمية والبحث في الإنترنت ينال الاهتمام الأكبر للحصول على الأخبار وكانت النسبة 62% من الخبراء من يجد ضالته عبر وسائل الإعلام العالمية بينما 44% من الخبراء يعتقدون أن الأخبار المحلية في التلفزيونات هي الدليل أو هي مصدر الأخبار الموثوقة وبعدها جاءت السوشيال ميديا في الترتيب وبآخر القائمة نالت الصحف المحلية نسبة 10% فقط من الثقة».

