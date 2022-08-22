مفتشو أمن المطار احتجوا على «نوبة العمل»

وطن النهار

رفض مفتشو أمن المطار الإجراءات الجديدة التي تتعلق بتغيير أيام نوبة العمل والراحة الرسمية من 3 أيام عمل ويومين راحة إلى 6 أيام عمل في مطار الكويت الدولي، منددين بلغة التعسف والتوجه الجديد من قبل إدارة أمن المطار على حد قولهم. واستغرب المفتشون من صدور تعليمات بعدم السماح لهم من الدخول إلى مقر العمل ما جعلهم يتجمهرون في وقفة احتجاجية مطالبين بإنصافهم فيما يتعلق بساعات العمل وباقي البدلات المستحقة. ووجه المفتشون إلى رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالتدخل في إنهاء مشكلة الدوام، بعد أن قام مشكورا في الأيام القليلة بإدراج العلاوة التي كانت معطلة 4 سنوات ‏ خصوصاً بعد زيارته لهم في الاسبوع الماضي ووعده بتحقيق مطالبهم وأكد عدد من المفتشين أن طبيعة الـ 6 أيام لاتتطابق مع قانون ديوان الخدمة المدنية، مشددين أنهم سيرفضونها في حال التطبيق. وعلى صعيد متصل أكد مصدر مطلع أن لجنة مفتشي أمن المطار تواصلت مع احد القياديين في وزارة الداخلية الذي أبلغهم بالتواصل مع المسؤولين في ديوان الخدمة لإيجاد مخرج لإنهاء الوقفة الاحتجاجية.