الفارسي: «اركن واركب».. إحدى وسائل النقل الجماعي

وطن النهار

اقترحت عضو المجلس البلدي م. علياء الفارسي تطبيق النظام العالمي «اركن واركب» كإحدى وسائل النقل الجماعي، وتطبيق الاستراتيجية الثالثة في المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040.

وذكرت في كتابها الموجه رئيس المجلس البلدي أن المشروع العالمي أحد صـور النقل الجماعي التي تحد من الازدحام المروري وبالتالي من التلوث البيئي من خلال تخصيص أراضـي أو مساحات في محـافظـات الـدولـة لـخـدمـة الغرض الذي يحقق رؤية الدولة المستقبلية والمترجمة لرؤيـة تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري من خلال تطبيق الاستراتيجية الثالثة في المخطط الهيكلي الرابع للكويت.

وبينت الفارسي أن فكرة المشروع تعتمد على تـوزيـع نـقـاط الخـدمـة عـلـى 6 مـنـاطـق تـغـطـي جمـيـع المـحـافـظـات وذلك بشكل محدد ومدروس مع إمكانية زيادة نقاط الخدمة مستقبلا حسب الحاجة، ويكون المشروع عبارة عن مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف باصـات خاصـة واستراحات للذكور والاناث بالإضافة الى تخصيص بعض المساحات للأنشطة التجارية، على أن يقوم المستفيد من هذه الخـدمـة بركن سـيـارتـه في الموقف ثم يستقل باصـات ذات كفاءة عالية تنقله من وإلى المرافق ضمن جدول زمني محدد مع توفر خدمات واستراحات.

وحددت الفارسي في مقترح المشروع 6 نقاط تجمع هي:

? فرع الخالدية بمساحة 14,842 م2.

? فرع منطقة العديلية «مواقف P3 « بمساحة 7,441 م2.

? فرع منطقة الجابرية بمساحة 6000.1 م2.

? منطقة جنوب الصباحية بمساحة 10,030 م2.

? منطقة غرب أبو فطيرة الحرفية «أسواق القرين سابقاً» بمساحة 13,835 م2.

? منطقة الجهراء بمساحة 13,674 م2.

وأفادت بأن المكونات المقترحة لأماكن (نقاط) التجمع تتضمن، مواقف سيارات متعددة الأدوار لا تتجاوز 80% من مساحة الأرض، ومواقف باصات لا تتجاوز 15% من مساحة الأرض، واسـتـراحـات لـلـمـسـتـفـيـديـن مـن الـخـدمـة ومسـاحـات لـلأنشـطـة الـتـجـاريـة بنسبة لا تتجاوز 5% من مساحة الأرض.

وأضافت أن الـخـدمـة ستوفر لـلمـسـتـفيـدين الراحة والطمأنينة ووقـت للقراءة والاطلاع خلال مدة الرحلة في بـاصـات النقل الجماعي وتحد من التوتر الناتج عن الجلوس لفترة طويلة في الزحام خلف عجلة القيادة.

وقالت أطلقنا على الحملة التعريفية بها في جامعة الكويت اسم (Park-Ride-Read)، كما يـتـم عـمـل اسـتـبـيـانـات تؤخذ فيهـا آراء الشـبـاب ومـرتـادي الطرق عن الأماكن التي يفضلون أن تتوفر بها تلك الخدمة، مضيفة أنه في حـال تـشـغـيـل تـلـك الخدمة تبقى خيارات التنقل متعددة بالنسبة للفرد سـواء بالسيارات الخاصة أو بباصات النقل الجماعي الخاصة بالمشروع.

وزاد الفارسي أن المقترح يأتي في ظل زيـادة التطور والنمو العمراني يزداد الضغط على مرافق الـدولـة كـالـجـامـعـات ومناطق الوزارات ومراكز الخدمة وأماكن الترفيه وغيرها ويترتب على ذلك اشـتـداد الزحام والكثافة المرورية على الطرق المؤدية الى تلك المرافق ومـا يترتب عليـه من حوادث تتسـبـب في خسـائـر مـاديـة وبشـرية فادحة، بالإضـافة الى ارتفاع مستويات التلوث البيئي الناتج عن عوادم السـيـارات، و تأتي أهمية تنوع وسـائل النقل الجماعي والتي من أجمل صـورها خدمة»ark and Ride» والمطبقة عالميا وأيضـا في كثير من الدول العربية والخليجية وجاءت كاقتراح من ضـمن مشاركاتي بملاحظات على مسودة المخطط الهيكلي الرابع للكويت واجتماعاتي مع بلدية الكويت «إدارة المخطط الهيكلي».

