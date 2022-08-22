«الجمارك» أحبطوا محاولة لتهريب 80 كيلو لاريكا و300 ألف كبسولة مخدرة

وطن النهار

تمكن رجال الجمارك من ضبط 80 كيلو من بودرة اللاريكا المخدرة و300 الف كبسولة جاهزة للتعبئة في الجمرك الجوي.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد بأن رجال الجمرك الجوى استطاعوا ضبط كمية كبيره من المواد المخدرة وهي عبارة عن 80 كيلو من بودرة اللاريكا المخدرة و300 الف كبسولة جاهزة للتعبئة وذلك فى 4 شحنات قادمة من احدى الدول الآسيوية ظاهرها (بضاعة) وباطنها (سموم قاتلة)، حيث كانت موضحة بالمستندات انها (ملح طعام) و(اصباغ رسم) و(مكملات غذائية) والحقيقة هي ملغمة فى بودرة اللاريكا المخدرة. واكد الفهد الاستمرار في تطوير المنظومة الجمركية وتدريب الموظفين على اعلى المستويات ولدينا طرق تفتيش حديثة لكيفة التعامل مع المهربين وسنضرب بيد من حديد ولن نسمح لمن تسول له نفسه العبث في امن البلاد.

