رؤية إصلاحية اقتصادية.. تُطرح عقب انعقاد المجلس

مال وأعمال

كشفت مصادر لـ«النهار»، عن أن خطوات تحضيرية تستبق المرحلة المقبلة والتي ستتزامن مع انعقاد مجلس الأمة ووجود حكومة جديدة، بتطوير التشريعات الاقتصادية واستحداث الضروري منها لخلق نهج اقتصادي مختلف يتناسب مع التعاون المأمول بين السلطتين.

واضافت أن، الجهات الحكومية المعنية تواصل التوجيه لتطوير المنظومة التشريعية الخاصة بكل القطاعات الاقتصادية، حيث سيكون مطروحاً في مرحلة ما بعد انعقاد المجلس تشريعات مثل الدين العام بعد تنقيحه وتطويره، وأيضا تعديلات لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعاون بما يصب في صالح التوجهات التنموية.

وتحدثت المصادر كذلك، عن قوانين مأمولة مثل تملك غير الكويتيتين للعقارات، وتطوير عمل المستثمر الأجنبي بالبلاد، ورؤى لتوطين الاستثمارات ذات التكنولوجيا المتقدمة والتي من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الصناعي مع توطينها في الاقتصاد المحلي، بالإضافة لوضع خطط شاملة للنهوض بالسياحة والترفيه باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة في دول المنطقة والعالم، لافتة أن جدية حكومية في التعامل مع تلك القطاعات سيكون لها انعكاس كبير على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.

وبينت أن تعزيز القطاعات غير النفطية لم يعد ترفاً بل أمراً ملحاً تفرضه التحديات العالمية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، والتي تجعل الاعتماد على النفط وإيراداته أمراً وتعزيز الايرادات غير النفطية، مع دعم قطاعات حيوية مثل الصناعة، واحداث حالة انفتاح تجاري ومالي، مع انضباط في اشراك الشركات المحلية في المشروعات العامة.

وبينت المصادر أن ما يتم التحضير له أشبه برؤية اقتصادية اصلاحية عامة، الهدف منها الوصول لاقصى درجات التعاون بين السلطتيان.

وتستهدف الكويت تعزيز رؤيتها التنموية من خلال مشروعاتها المدرجة في خططها التنموية وفق رؤية كويت جديدة 2035، والتي تسعى لتوفير المزيد من فرص العمل وتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة في القطاع النفطي تنهض بصناعة التكرير وتعزز الايرادات وذلك في ظل الأزمات المتلاحقة التي يمر بها العالم وتتأثر بها دول المنطقة والكويت.

وبالإضافة إلى النفضة التشريعية المرتقبة، تستهدف الحكومة ترشيد الإنفاق ووقف الهدر في المصروفات العامة، في إطار تعزيز سيولة الاحتياطي العام وخفض الفجوة التمويلية التي تعانيها الميزانية العامة للدولة والعمل على إعادة الميزانية لمربع الفوائض المالية مجدداً وبناء مصدات مالية قادرة على استيعاب الصدمات التي واجهها الاقتصاد في فترة الجائحة وما بعدها.

