اليورو في انحدار.. الصناديق السيادية ستعاني

مال وأعمال

يتراجع سعر اليورو بشكل كبير ويقترب من التعادل مع الدولار، في مؤشر على انكماش اقتصادي أوروبي واضح، وتضخم كبير، وأزمة في كلفة المعيشة، مع توقعات بالتساوي مع الدولار واحتمالات هبوطه لأدنى منه، اذ يستفيد الدولار من تطور الفائدة وقوته العالمية كمصدر رئيس للمدفوعات.

وسجل الدولار أمس في الكويت 307 فلوس، فيما هبط اليورو الى 308 فلوس. و يمثل انخفاض اليورو عاملًا سلبياً لملاك الأصول والمستثمرين السياديين في منطقة اوروبا، فيما اوضحت مصادر لـ«النهار»، أن الصندوق السيادي الكويتي متحوط جيداً تجاه أي انخفاض كبير محتمل. وتقوم استراتيجية هيئة الاستثمار الكويتية على إدارة محافظها بشكل فعال وفقاً لاستراتيجية ديناميكية لتوزيع الأصول يتم وضعها ومراقبتها من قبل مجلس الإدارة. و تسعى المحافظ إلى تحقيق عوائد عالية وطويلة الأجل ومعدلة وفقاً للمخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في شركات ومشاريع عالية الجودة، وقد نمى تواجد الهيئة العامة للاستثمار بشكل استراتيجي على مدار الـ65 عامًا الماضية مع أصول تغطي الأميركتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي والأسواق الناشئة. ويقول خبراء إن انخفاض اليورو يصبح إيجابياً لمصدري منطقة اليورو الذين قد يشهدون زيادة في الطلب على سلعهم الأرخص نسبيًا، إلا أنه يجعل الواردات أكثر كلفة، ما يزيد من مخاوف التضخم وزيادة أسعار السلع والمنتجات.

ويعاني اليورو من عدة أزمات في مقدمتها الحرب الروسية - الأوكرانية التي أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأغذية، بالإضافة إلى تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما.

