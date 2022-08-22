«أولى تكافل» تؤسس «وقاية العقارية»

مال وأعمال

أعلنت الشركة الأولى للتأمين التكافلي، أمس، الانتهاء من تأسيس شركة عقارية تابعة لها هي «وقاية العقارية». وأشارت الشركة، وفق بيان لبورصة الكويت، إلى أن نشاط «وقاية العقارية» يتمثل في مزاولة أنشطة تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة. كما أن إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة يندرج تحت الأنشطة التي ستمارسها شركة «وقاية العقارية». وقالت إن «وقاية العقارية» ستقوم بإدارة الاستثمارات العقارية للشركة الأولى للتأمين التكافلي.

يُشار إلى أن القوائم المالية لشركة «أولى تكافل» أظهرت ارتفاع خسائر النصف الأول المنتهي 30 يونيو2022 إلى 60.56 ألف دينار، مقابل خسائر في الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 12.69 ألف دينار. وفي سياق متصل، تناقش الجمعية العامة لشركة عقار للاستثمارات العقارية في 14 سبتمبر، انتخاب مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة، وتوصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من 2022. وستناقش العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع 1% من القيمة الاسمية للسهم نقداً، بواقع فلس للسهم. وتستحق التوزيعات للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر القادم، على أن يتم التوزيع اعتباراً من 5 أكتوبر المقبل.

