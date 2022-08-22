السعودية تُطلق تنظيم شحن المركبات الكهربائية

مال وأعمال

أطلقت وزارة الطاقة السعودية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وبالتكامل مع القطاع الخاص تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية بما يضمن الجودة والكفاءة وحماية المستخدمين والمرافق في المملكة. وأعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة عن انتهائه من جميع الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها.? وقالت الوزارة إن التنظيمات الجديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال جعل اقتصاد المملكة اقتصادا متنوعا مستداما مبنيا على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، بالإضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.

ويضم الفريق في عضويته كلا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك».

وأشارت إلى أن المشروع يعكس تعاون المنظومة الحكومية لضمان فاعلية محطات الشحن وأمانها وتوافقها مع كود التوزيع السعودي، والحفاظ على موثوقية منظومة شبكة التوزيع الكهربائية، ودعم التقنية والابتكار والريادة فيهما. فقد أصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، والذي يعنى بتنظيم النشاط ويحدد اشتراطاته التنظيمية اللازمة.

