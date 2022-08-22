«كي جي إل» الراعي الرسمي لحفل عيد استقلال الهند الـ 75

مال وأعمال

في إطار دعمها المستمر للعلاقات التجارية مع شركائها، قامت مجموعة شركات رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي ال» برعاية حفل عيد استقلال جمهورية الهند الخامس والسبعين والذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والهند، بمقر السفارة الهندية في الكويت.

وكانت «كي جي ال» الراعي الرسمي لهذا الحفل منذ انطلاقه قبل عام، حيث انطلقت 100 حافلة خاصة تحت شعار «آزادي كا عمريت مهوتساف» من مقر السفارة على يد سفير الهند لدى الكويت، سيبي جورج، بالاشتراك مع الوكيل المساعد للعلاقات الإعلامية الخارجية بوزارة الإعلام، مازن الأنصاري.

وتتمتع المجموعة بعلاقات تجارية واستثمارية متبادلة مع الهند منذ تأسيسها عام 1954 من قبل المؤسس الراحل إسماعيل دشتي، ولا تزال هذه العلاقة قائمةً إلى يومنا هذا. هذا، وتواصل «كي جي ال» استراتيجيتها المتمثلة في تقديم الدعم المجتمعي لكل شعوب العالم، وتهتم بالرعاية التنموية للأجيال وما تشمله من أنشطة، مثل الرياضة والدعم الغذائي وعمليات النقل والتنمية البشرية وغيرها من الأنشطة الأخرى، وكان آخرها تسخير طاقات المجموعة بالكامل في دعم جهود حكومة الكويت لتخطي جائحة كورونا «كوفيد19».

