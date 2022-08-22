مُلتقى مصرفي عربي يبحث سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مال وأعمال

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يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، «ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر المقبل بمشاركة أكثر من 250 مشاركا من 16 دولة عربية وأجنبية.

وقال وسام فتوح الأمين العام للاتحاد - في بيان، إنه من المقرر أن يفتتح أعمال الملتقى، محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ويناقش الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي.

وأضاف أن الملتقى يبحث مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها، كما يناقش المشاركون في الملتقى التحديات والمخاطر التي تفرضها التكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي ومواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة باستخدام نظم المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز تطبيق التدابير الوقائية من قبل المؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تتطرق جلسات الملتقى إلى تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على النظم المالية والمصرفية، بخلاف التحديات الناشئة عن تطبيق العقوبات المالية وأفضل الممارسات لمواجهتها.

