«KIB» أعلن الفائز بالسحب الشهري لحملة «فتح الودائع الاستثمارية إلكترونياً»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن الرابح الجديد في السحب الشهري لحملة «فتح الودائع الاستثمارية الكترونياً» وذلك عبر تطبيق البنك للهواتف الذكية: «KIB موبايل»، حيث فاز عن شهر يوليو محمد افتيح دباس بجائزة الحملة القيّمة، بعد إتمامه فتح وديعة استثمارية عبر تطبيق KIB موبايل.

وكان البنك قد أطلق هذه الحملة منذ أربعة أشهر، والمستمرة حتى نهاية العام الجاري، ليكافئ بها عملاءه بدخولهم في سحب شهري على جائزة قيمة، وذلك عن كل وديعة استثمارية يقومون بفتحها عبر خدمة الاون لاين أو عبر تطبيق «KIB موبايل» خلال فترة الحملة فقط، وإبقائها على الحساب المصرفي طوال تلك الفترة، مع تطبيق تحل الشروط والأحكام. وتشمل الحسابات المصرفية كلا من حساب «الشباب»، و«التوفير»، و«الراتب».

وفي كلمة من المدير التنفيذي في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريّف، توجه بها بالتهنئة للعميل الفائز في السحب الشهري، محمد دباس، على الفوز بجائزة الحملة، معرباً عن أمله في أن يحقق كل عميل لدى KIB أقصى استفادة من فتح وديعته مع البنك، لما تقدمه من مزايا فريدة، مضيفاً: «كما نتمنى مشاركة المزيد من العملاء في الحملة عبر فتح وديعتهم الاستثمارية مع KIB، لتتاح لهم فرصة للفوز بجوائزها القيمة».

وفي ختام كلمته، أكد الخريّف التزام KIB بتعزيز الثقة والولاء لدى عملائه من جميع الشرائح، والحرص على كسب رضاهم من خلال ابتكار المزيد من العروض والحملات المتنوعة المخصصة لمكافأتهم، ساعياً للاستمرار بتقديم القيمة المضافة التي يبحثون عنها ضمن تجربتهم المصرفية الاستثنائية مع البنك، والتي يحرص KIB دائماً على أن تلاقي جميع تطلعاتهم وتلبي كل احتياجاتهم، بما يتناسب مع نمط حياتهم وأسلوب إدارتهم لأموالهم.

