«وربة»: 15 فائزاً في سحبي «السنبلة» و«الحصالة»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين في سحبي السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعياً لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب الحصالة بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.

وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار كويتي وهم: سعود عبد الرحمن الوعلان، وحسن فتح الله علي الكندري، وماندانا سلاريديني، وخلود محمد غريب المطيري، ومشعل منيخر مسلم العازمي، وبدر محمد فانخ الرشيدي، وأحمد علي مسفر الحيان، وزينب علي عبد الله السرهيد، ومحمد جفينان جازي العازمي، ونوره عبد الهادي علي المري.

كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom وهم كل من: نورا رعد أحمد الهزاع، رغد فايز فالح العازمي، حليمة فاخر سليماني، يوسف فهد محمد العتيبي وغالية جاسم محمد الظفيري.

وأما بالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرصٍ للفوز بجوائز نقدية طوال العام. وحول الشروط قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد عبد العزيز سعود البخيّت: «يتطلب وجود 100 د.ك لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علماً بأن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.

ولذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح». الجدير بالذكر أن بنك وربة أطلق أحدث حلوله المصرفية Customer Onboarding وفق بنود استراتيجيته الخمسية الطموحة التي تمكن غير عملاء بنك وربة بالتقدم بطلب فتح حساب السنبلة بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع البنك الالكتروني دون الحاجة لزيارة أي فروع البنك، وفي غضون خمس دقائق فقط -من خلال النظام الآلي الجديد الذي يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به في القطاع المصرفي الكويتي- سيتمكن العملاء الجدد من استكمال طلب فتح حساب السنبلة في أي وقت وأي مكان.

كما أن بنك وربة ميز شريحة عملاء «Bloom» بتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم التي تعتبر ركيزة التطور من خلال تطبيق مصرفي خاص والأول من نوعه ليس في الكويت فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها، مستوحى من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، الأكثر استخداماً من حيث تصميم والواجهة وطرق التصفح واختيار الألوان خصيصاً للشباب.

