هولتسنايدر: تعاون وثيق بين الولايات المتحدة والكويت

مال وأعمال

استقبلت شركة جنرال إلكتريك لطاقة الغاز، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز GE، وفداً من السفارة الأميركية في الكويت يرأسه القائم بالأعمال جيمس هولتسنايدر، في زيارة إلى مركز «جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت (GEKTC)»، الذي يعتبر أول منشأة من نوعها في الكويت تقدم خدماتها للعملاء في قطاع الطاقة داخل الدولة وخارجها، وتشتمل على مراكز للتدريب وتصنيع المعدّات ومختبرات للأبحاث والتطوير.

وتعليقاً على زيارة وفد السفارة الأميركية للمركز، قال جيمس هولتسنايدر،القائم بأعمال السفارة الأميركية في الكويت: «على مرّ السنوات، واصلت الولايات المتحدة والكويت توطيد أواصر تعاونهما الوثيق بما يضمن الازدهار والتقدم في الدولة وسائر أنحاء المنطقة وجميع أنحاء العالم. وكان للشركات الأميركية الرائدة في مجالات عملها مثل «جنرال إلكتريك» مساهمات جليلة في تطوير القطاعات الرئيسية في الكويت».

ومن جانبه، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى «جنرال إلكتريك» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «عندما افتتحنا مركز «جنرال إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت» عام 2016، كان هدفنا يتمثّل في تطوير كفاءات محلية واثقة وقادرة على خدمة العملاء في قطاع الطاقة في الكويت وسائر أنحاء العالم، واليوم نحن سعداء بالدور الذي تؤديه فرقنا العاملة في المركز للدفع قدماً بأجندة تطوير المهارات والابتكار التكنولوجي.

