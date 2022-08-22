«التمدين»: اتفاقية تعاون مع «تكنولوجيز»

مال وأعمال

أعلنت شركة موقف تكنولوجيز توقيع اتفاقية تعاون طويلة المدى مع مجموعة التمدين، لادارة وتشغيل مواقف السيارات للمشاريع القائمة والمستقبلية التابعة لها، والذي يأتي في اطار تجديد الثقة بين الطرفين بعد أن تخطى تطبيق موقف Mawqif حاجز 100 ألف عملية بجميع مواقف السيارات التابعة لـ 360.

المدير العام لشركة موقف تكنولوجيز داود عبدالناصرالعثمان ثمن التعاون الطويل المدى مع مجموعة التمدين احدى الشركات الرائدة محلياً في التطوير العقاري، مشيداً بتعاملها السلس والراقي الذي يعكس الايمان بالطاقات الشبابية الكويتية والحرص على الاستثمار بها وتقديم الدعم اللازم بافساح المجال لهم لإثبات جدارتهم في شتى المجالات، مشيراً إلى المضي قدماً في تطوير حركة السير بمواقف السيارات عبر توفير حلول رقمية جديدة تواكب التطور العالمي وتغني المستخدم عن التعامل بالتذاكر المطبوعة والعملات النقدية. وأضاف العثمان إن الدراسات والإحصاءات الخاصة بمعدلات النمو في سوق البرمجيات والتطبيقات المرتبطة بإدارة مواقف السيارات عالمياً ترتفع بشكل مطّرد، مشيراً إلى انها تسهم بفعالية في تحسين كفاءة الادارة وتقليل تكاليف العمالة وتجنب الخسائر النقدية ما ينعكس ايجابياً على ايرادات مواقف السيارات، موضحاً أبرز المزايا التي يوفرها تطبيق «موقف» لمستخدمي المواقف والتي تقدم لهم تجربة سهلة وسلسة وتسهم في تقليل الازدحام داخل مواقف السيارات، وتمكنهم من دفع قيمة الخدمات بعدة طرق تلائم احتياجات كل مستخدم. من جهته شكر المؤسس والشريك التنفيذي في «موقف تكنولوجيز» عبدالله أحمد شعبان مجموعة التمدين على ثقتها، مشيراً إلى أن التعاون معها ومع غيرها من الشركات العقارية الرائدة في السوق الكويتي يعد أحد العناصر المحورية في القاعدة الأساسية التي ارتكز اليها تطبيق موقف لتدشين عملياته. بدوره قال المدير العام لمركز 360 جاسم النجادة «إن التعاون طويل المدى مع موقف تكنولوجيز سينعكس ايجابياً على ابتكار حلول للكثير من التحديات.»

