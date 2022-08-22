عبدالرحمن الرومي.. الوطن في قلب رجل

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عبدالإله عبدالله القناعي كان يعمل لدى كاتب لدى أول معتمد بريطاني في الكويت الكولونيل نوكس، وحصل القناعي على لقب «خان بهادر عبدالإله القناعي»، نشر هذا الرجل وثيقة تاريخية نادرة بخط يده، عبارة عن دعوة لحضور حفل ولادة الملك إدوارد بتاريخ 8 نوفمبر 1906 ميلادية، حررت هذه الوثيقة في عهد الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت السابع، وحضر هذا الحفل الشيخ مبارك بنفسه مع عدد من الشيوخ بلغ عددهم حوالي 12 شيخاً، ومن كبار رجالات البلاد 35 شخصاً، ومن ضمن هذه الشخصيات المدعوة رجل نذر نفسه وروحه لخدمة الوطن، فالوطن سكن في قلب هذا الرجل وهو سكن في قلب هذا الوطن، إنه العم عبدالرحمن يوسف الرومي. ولد العم عبدالرحمن الرومي في فريج الرومي بمنطقة الشرق من مدينة الكويت في عام 1876 ميلادية، والفريج يضم عائلات كبيرة ومعروفة كالشملان والنصف والمضف والقضيبي وهلال المطيري وغيرهم.

عبدالرحمن الرومي يتحدر من أسرة تعمل منذ زمن بعيد بالتجارة العامة والأعمال المتعلقة بسفن الغوص وتجارة «القماش» - (اللؤلؤ) وتُسمى «الطواشة»، والتاجر الذي يعمل ببيع وشراء اللؤلؤ يُسمى «الطواش».

دخل عبدالرحمن الرومي (المطوع) المدرسة الأهلية عند الملا العنجري وتعلم القرآن الكريم والقراءة والكتابة، ومسك الدفاتر، وهذه المادة تُسمى في يومنا هذا «علم المحاسبة» والذي يُدرَّس في الجامعات والمعاهد العليا، والغرض من دراسة هذه المادة بيان عمليات البيع والشراء والربح والخسارة في تجارة اللؤلؤ، وكذلك في عمليات التجارة بشكل عام.

وبعد ذلك التحق عبدالرحمن الرومي بالعمل التجاري مع أفراد عائلته، ثم استقل بالعمل التجاري الحر بنفسه، فكان يقوم بتمويل ما يقارب من 30 الى 40 سفينة من سفن الغوص وسفن الطواويش بالمواد الغذائية، وبعد ذلك يشتري منهم اللؤلؤ ويبيعه بدوره الى تجار آخرين. وامتلك الرومي فيما بعد أربع سفن للغوص والطواشة وهي كالآتي، السنبوك «منصور» والذي اشتراه من عائلة الجلاهمة وكانت تحمل حوالي 46 بحاراً، ما بين نوخذة وتباب وغواص وسيب، وتعاقب على قيادة السنبوك كل من النوخذة محمد بن جاسم، ومسباح المسباح، ويوسف الرومي، والسنبوك الثاني بقيادة النوخذة أحمد عبدالرحمن الرومي ويحمل حوالي 30 بحاراً، والسنبوك الثالث كان بقيادة النوخذة أحمد عبدالرحمن الرومي أيضاً، والرابع سفينة جالبوت خاصة بالطواشة، ويطوف بها عبدالرحمن يوسف الرومي على السفن في عُرض البحر ويشتري منهم ما حصلوا عليه وجمعوه من اللؤلؤ.

عبدالرحمن الرومي رجل سكن الوطن في قلبه واتخذه داراً ومُقاماً شارك هذا الرجل بنفسه وروحه وبدنه في معركة هدية عام 1910، وقام كذلك بدفع الأموال لتجهيز المقاتلين بالعدة والسلاح من ماله الخاص في معركة الجهراء عام 1920م مع عدد من أفراد عائلته، وكذلك جهزهم بالعدة والعتاد... فمن يدخل المعركة بنفسه ويضع حياته بين أيدي القدر... لا يبالي كم دفع من الأموال في هذه المعركة.

ولما بلغ عبدالرحمن الرومي ما يقارب المائة عام من عمره، خرج في رحلة مع أولاده وأحفاده إلى خير بقاع الدنيا، وأقدس بقعة على سطح الأرض... مكة المكرمة، كأنما هي دعوة من السماء الى ضيافة الرحمن في الحياة وبعد الممات، أصيب بمرض وهو في مكة وتوقف عن الأكل، وفي هذه البقعة المباركة توفي العم (حبيب الوطن)، ولما وصل الخبر الى البلاد، اتصل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بولده الأكبر يوسف عبدالرحمن الرومي، وأبلغه بأن لديه تعليمات صدرت من سمو أمير البلاد بارسال طائرة لنقل المغفور له بإذن الله من جدة إلى الكويت، وفي البلاد أقيمت له جنازة مهيبة شارك فيها عدد كبير من رجالات البلد وعلى رأسهم الشيخ صباح السالم الصباح.

كان عبدالرحمن الرومي شخصية لا تتكرر كثيراً على مدى الأيام، كان صديقاً مقرباً لجميع حُكام وأُمراء البلاد منذ عهد الشيخ مبارك الصباح وصولاً الى عهد الشيخ صباح السالم الصباح، واعترافاً بوطنيته أطلقت الحكومة اسمه على شارع مهم بمنطقة دسمان تكريماً له، واليوم يواصل أولاد وأحفاد عبدالرحمن الرومي العمل بمناصب مرموقة في خدمة الوطن والمواطنين، ولعائلة الرومي ديوان كبير عامر بالضيوف من كل أطياف المجتمع بمنطقة الشعب ويزدان الديوان بصور العم عبدالرحمن الرومي مع أمراء الكويت، وكذلك بصور للسفن التي امتلكها في بداية عمله بمهنة الطواشة.

