«العنبري ياب قووول»

ديوان Diwan

زخرت الكرة الكويتية بالعديد من النجوم الذين استطاعوا ان يصنعوا أمجادا كروية ما زالت تتغنى بها الجماهير، فعندما تتم اعادة شريط الذكريات لصولات وجولات الازرق، يكون النجم الدولي السابق عبدالعزيز العنبري في المقدمة فهو من الفرسان الذين تركوا بصمة اقل ما يقال عنها رائعة.

فالعنبري لم يكن ذلك اللاعب الذي يلعب الكرة فقط من اجل اللعب، وانما كان نجما فارضا نفسه على البساط الاخضر..فاذا ما اردته صانعا للعب فهو يملك المؤهلات للقيام بذلك، وان كنت تحتاج جناحا لينطلق في الكرة فلديه الطاقة ليفتح الثغرات ويرهق المدافعين بانطلاقاته الصاروخية، كما عنده القدرة على اللعب في خطي الوسط والهجوم معا وبكلا المركزين يمتلك موهبة التهديف بكلتا القدمين حيث اهدافه حاسمة وتحمل الكثير من الجمال.

والعنبري اجمع الكل على انه لاعب ليس كأي لاعب بل فنان وهداف قلما تنجب الملاعب الكويتية مثله، فمنذ انطلاقته مع معشوقته توقع له الكثير من المتابعين في بداية السبعينيات النجومية. ولقد كانت ضربة البداية امام العربي عندما سجل هدف الحسم في مرمى سمير محمد علي في كأس الامير وهو لم يتجاوز الـ 18 عاما، ويفتقد الخبرة، في حين تضم صفوف الخصم العديد من اللاعبين الكبار ووسط حشد جماهيري كبير، فلم ترهبه تلك الامور بل كان واثقا من نفسه وهذا يعد بمثابة الانطلاقة له ليتم اختياره لمنتخب الشباب مواصلا تميزه مع اقرانه في تلك الحقبة مما دفع بالمدرب اليوغسلافي بروشتش ان يختاره للمنتخب المشارك في الالعاب الاسيوية في طهران 1975.

الا ان قدوم البرازيلي ماريو زاغالو مدربا للازرق في 1976، كان بداية التحول في مشوار العنبري ذلك الفتى الذي يمتلك الطاقة والفنيات فلا يحتاج سوى لمن يستطيع ان يستغلها بالشكل المثالي، فعندما وقعت عينا زاغالو عليه اثناء مشاركته في احدى المباريات في الدوري العام امام القادسية رأى انه سيكون عاملا اساسيا في نجاح مهمته لدرجة انه قال في حديث صحافي: «ارى في العنبري شبابي عندما كنت لاعبا»، وهذا يعني في فكر المدربين المحترفيين بانه سيعتمد عليه ويوليه الاهتمام الكبير، وبالفعل هذا ما حدث معه حيث اخذ يقدم له التوجيهات ويسعى إلى تطوير قدراته، وحينها كانت تنتظر الازرق المشاركة في «خليحي 4» بالدوحة ولما لهذه البطولة من اهمية على الصعيدين الاقليمي والمحلي، فكان التركيز عليها مع مشاركة المنتخب العراقي في البطولة للمرة الاولى.

وهذا ماجعل المنافسة تكون شرسة بين الازرق حامل اللقب ثلاث مرات من قبل ونظيره العراقي. وقد كان للعنبري دور محوري في البطولة، ففي المبارة الاولى التي انتهت بالتعادل 2-2 وضعه زاغالو على مقاعد البدلاء في الشوط الاول وأشرك بدلا منه سعود بوحمد رغم انه كان اساسيا في المباريات السابقة. وهذا يأتي وفق رؤية فنية من قبل زاغالو وبعدما تقدم المنتخب العراقي بهدفين لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة بدأت هنا الحكاية الفنية من جانب زاغالو من خلال اعتماده على ورقة العنبري ليطلب منه ان ينفذ الواجبات المطلوبة منه موضحا له بانه سيقوم بقلب النتيجة شريطة ان يلتزم بما هو مطلوب منه، وطالما ان مدربا عالميا وبمكانة زاغالو يلجأ للعنبري فهذا تأكيد على مدى علو كعبه كلاعب موهوب ولم يخب العنبري الظن، به بل كان فعالا لينجح الازرق بالخروج متعادلا 2-2 لجاسم يعقوب وفيصل الدخيل كما انه احرز هدفا ثالثا برأس جاسم يعقوب لكن الحكم لم يحتسبه بناء على قرار مساعده وكان هدفا سليما.

وعندما احتكم الازرق والمنتخب العراقي للمواجهة الفاصلة بعدما تساويا في النقاط سادت اجواء غير معتادة على معسكر الازرق حيث بلغت درجة الاستنفارلاعلى المستويات في ظل الشحن الاعلامي الذي صاحب البطولة، ولم يدر في خلد العنبري ما ستكتبه له الاقدار فهو كحال بقية زملائه يسعون من اجل احراز اللقب للمرة الرابعة، لكن كانت لدى المدرب زاغالو نظرة مختلفة عن الاخرين فهو وضع نجمه الشاب المتوقد حماسا العنبري رأس الحربة في تنفيذ مخططاته الكروية بعدما قرأ الخصم بالشكل الجيد ليكثف من اجتماعاته معه وشرح كيفية التعامل مع الخصم ونقاط الضعف لديه وطالبه باستغلالها بالشكل السليم.

رجل المباراة

وعلى ضوء ذلك اصبح العنبري تحت الضغط النفسي فلم يستطع ليلة المباراة النوم نظرا لتفكيره بأهمية المباراة وعندما انطلقت ساعة الصفر، كان العنبري يدرك ان ما طلبه منه زاغالو والتزامه بها كفيل بتحقيق الغاية التي يسعى لها الكل وهو كأس البطولة. وما ان مضت 9 دقائق، حتى استطاع العنبري ان يسجل هدف السبق، ثم أضاف جاسم يعقوب الهدف الثاني من كرة ثابتة اسكنها الزاوية «التسعين» لمرمى الحارس رعد حمودي، وعاد العنبري ليضيف الهدف الثالث وعمل المنافس على تقليص النتيجة بتسجيله هدفاً لاحمد صبحي لينتهي الشوط الاول لصالح الازرق 3-1. وكان حينها العنبري متألقا ومنفذا ما طلب منه من ادوار هجومية ضرب دفاعات العراق بعدما عمدوا على مراقبة فيصل الدخيل وجاسم يعقوب ليقوم العنبري باستغلال المساحات مسخرا قدراته الفنية والبدنية وظهر ذلك بهدفه الرابع الذي جاء في الدقيقة الاخيرة من زمن المباراة. وكان لهذا الهدف أثر كبير في نفوس الشعب الكويتي كافة عندما مرر له الدخيل كرة جاءت من احمد الطرابلسي الذي ابعدها لينطلق بها العنبري تاركا خلفه كل اللاعبين واقربهم المدافع رحيم كريم الذي فشل باللحاق به، ولحظة خروج حمودي له لعبها ارضية في الشباك مع تفاعل المعلق الشهير خالد الحربان الذي اضافة حلاوة على الهدف وزاد من حماس وتفاعل الجماهيروهو يردد (العنبري ياب قووول) ووسط فرحة ابوثنيان سليمان العميري والرشيد وخليفة الفليج رحمهم الله. لتعم الافراح الكويت بعد هذا الفوز الذي يعد له مذاق خاص.

وأصبح العنبري (العريس) حديث الدواوين والشارع الرياضي، لينطلق بعدها بسرعته الرائعة وابداعاته نحو النجومية ويكون رقما صعباً في صناعة الانجازات فيما بعد، وأحد صناعها الفعليين، وهو من الذين نفخر بهم لانهم عملوا واجتهدوا ووضعوا كل جهودهم من اجل رسم الابتسامة على شفاه الجماهير.

أهداف رائعة وحاسمة احرز العنبري خلال مشواره الكروي 140 هدفا، اغلبها حاسمة ورائعة، ومن ابرزها هدفه الرابع على العراق في «خليحي 4» عندما انطلق بالكرة بسرعة فائقة، وكذلك هدفه على كوريا الحنوبية في الدور التمهيدي لمونديال 1982، وايضا هدفه على الصين في التصفيات الحاسمة، ومع النادي له اهداف جميلة ومؤثرة منها هدفه في شباك المرحوم سمير سعيد «عالطاير» وكذلك في مرمى السالمية وضعها في الزاوية التسعين، وهدف اخر في مرمى فيصل الشعلان من كرة انفرادية راوغ دفاعات القادسية والشعلان ووضعها في المرمى. مسيرة حافلة حفلت مسيرة العنبري بالعديد من الانجازات سواء مع النادي او المنتخب حيث ساهم مع الابيض بالدوري العام 4 مرات وكأس الأمير 5 مرات والدوري المشترك مرة واحدة، وكأس الاستقلال مرة. ومع الازرق حقق كأس الخليج العربي 3 مرات أعوام 1976 و1982 و1986، وكأس آسيا 1980، والتأهل إلى مونديال اسبانيا 1982، والفوز بكأس العالم العسكري مرتين. العراقي صباح نفذ وعده بكسر قدم العنبري تعرض العنبري لاصابة بالغة اثناء مشاركته مع المنتخب في كأس آسيا 1976 في طهران عندما تعمد اللاعب العراقي صباح عبدالجليل اصابته في اول نصف من المباراة التي جمعت المنتخبين في الدور نصف النهائي وانتهت لصالح الازرق 3-2، فاثناء نزول الفريقين الي ارض الملعب، واذ بصباح عبدالجليل يقول له: «راح اكتلك»، وابتسم له العنبري معتقدا ان ذلك من باب المزاح، لكن ما إن مضت نصف ساعة الا واللاعب العراقي ينقض على العنبري بلعبة عنيفة ليخرج من الملعب مصابا بكسر في الساق، ولا تغيب عن الذاكرة عودته الى البلاد وهو يتكئ على العكازة. وشهدت نهاية تلك المباراة «هوشة» بين اللاعبين حيث كان المنتخب العراقي مشحونا خاصة انها الخسارة الثانية له من الازرق في غضون شهرين بعدما خسر في «خليجي 4» بالدوحة. هداف تصفيات المونديال كان العنبري مؤثرا لدرجة كبيرة في التصفيات المؤهلة لمونديال 1982 حيث استطاع ان يتصدر الهدافين برصيد 5 اهداف، اثنان منها مرمى تايلند في الدور التمهيدي وهدف في شباك كوريا الجنوبية، كما سجل هدفين حاسمين أحدهما في مرمى سالم مروان بستاد الملز وآخر في شباك الصين. هدف لا يُنسى في مرمى إكرامي من الاهداف الجميلة العديدة للعنبري التي لا تغيب عن الذاكرة، ذاك الذي سجله في مرمى حارس منتخب مصر والأهلي إكرامي خلال اعتزال صالح العصفور التي جمعت الأهلي مع السالمية، وتسلم العنبري كرة عند مشارف منطقة الجزاء ثم ركنها في الزاوية اليمنى البعيدة.وقد جاءت مشاركته بعد توقفه عن اللعب لفترة ولكن تنفيذا لطلب زميله صالح العصفور شارك في المباراة.