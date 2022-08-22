«قديسات كابول».. صراع بين الطموح والمُثل العليا

ديوان Diwan

صدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ضمن سلسلة إبداعات عالمية لشهر أغسطس 2022 رواية «قديسات كابول» للكاتبة فرانشيسكا مارتشانو، ترجمة الدكتورة سمر عبدالمنعم مرسي ومراجعة مرتضى أحمد ملائي. الرواية جاءت بفصول ثلاثة تدور أحداثها في ربوع أفغانستان تصورها شخصية «ماريا غالانتي» المصورة الصحافية التي تسافر في مهمة عمل إلى أفغانستان. حيث يوكل لها تصوير فتيات أفغانيات حاولن الانتحار فراراً من تزويجهن جبراً برجال طاعنين في السن. وتعرض الرواية كم الصعوبات التي تعيق إتمام المهمة في بلد منغلق كهذا يحظر تصوير النساء وظهورهن. وفي أثناء تلك الرحلة تخرج ماريا من عالمها الضيق إلى عوالم أرحب وآفاق أكثر اتساعاً لم تكن تدري عنها شيئاً من قبل، وتستشعر «ماريا» صراعاً يعتمل في جوانحها ما بين رغبتها في إتمام مهمتها ومواصلة نجاحها المهني من جهة، وبين إذعانها لما هو مركوز في نفسها من مُثل عليا وقيم.

إن الرواية تصور الصراع الدائر في نفس البطلة بين الطموح والمثل العليا. كذا، فإنها تصور الوضع الحالي في أفغانستان أصدق تصوير، فتتبدى للقارئ الهوة السحيقة بين الثقافة المختلفة ومدى انعزال النساء وعجزهن عن تقرير مصيرهن. ويتبين لقارئ الرواية مدى خطورة العيش في بلد تنهشه الحروب وتنوشه سهام التطرف. الجدير بالذكر أن الكاتبة فرانشيسكا مارتشانو، روائية إيطالية وكاتبة سيناريو ولدت في العام 1955 بالعاصمة الإيطالية روما، ولها مجموعة من الروايات منها: رواية «شريعة الغاب» الصادرة عام 1998 وقد عدتها صحيفة «نيويورك تايمز» من أهم الأعمال في ذلك العام. ورواية «الدار الحمراء» الصادرة عام 2002 والتي حازت جائزة Rapallo Carige الإيطالية. ولها مجموعة قصصية بعنوان «اللغة الأخرى» صدرت عام 2014. وكان آخر أعمالها مجموعة قصصية بعنوان «روح الحيوان» صدرت في العام 2020.

