شاب يبدع في نحت تمثال «الباشا» خلال 22 يوماً

ديوان Diwan

لم يتعامل الشاب العشريني، مينا إسحاق، ابن محافظة المنيا (صعيد مصر)، مع التكليف الذي تلقاه من مدير المتحف الحربي بالعاصمة المصرية (القاهرة) بنوع من الخوف أو الرهبة، بل على العكس تمامًا، أدرك بعد تلقيه التكليف أن نافذة إبداع جديدة فتحها له مدير المتحف الشهير، نافذة يمكن من خلالها أن تطل أعماله على العالم، يرى الآخرون ما صنعته يداه، ويقف إلى جوار تمثاله ممتلئا بالفخر والثقة في آن معاً.

«مينا»، الذي بدأت علاقته بالفن، الرسم تحديدًا، وهو بعد في مرحلة الطفولة، عندما كان في الثانية عشرة من عمره، لم يكن وقتها يدرك أن السنوات ستمر سريعًا، سيكبر خلالها، وستكبر معه موهبته، ليتخرج من كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا (قسم نحت)، ليس هذا فحسب، بل سيصبح واحدًا من أشهر النحاتين في «المحروسة»، واسمه سيوضع جنبًا إلى جنب مع فنانه المفضل، الفرنسي جاكمار، الذي له تأثير كبير في ميادين مصر.

تمثال مؤسس مصر الحديثة، محمد علي باشا، الذي يتوسط - حاليًا- مدخل المتحف الحربي في قلعة صلاح الدين بالقاهرة، تكليف أنجزه مينا في 12 يومًا فقط، وبـ16 ساعة عمل متواصل يوميًا، وبعد وضعه اللمسات النهائية، ما كان من مدير المتحف الشهير إلا أن يقرر وضع التمثال في صدر ساحة المتحف الحربي.

لحظة فخر مينا بإنجاز التمثال، سبقتها ساعات متواصلة من العمل والجهد والعرق، لم يكن «الطين» حاضرًا في بدايتها، ففور تلقي مينا التكليف الرسمي، شرع في القراءة والبحث عن كل ما يخص مؤسس مصر الحديثة، لفهم أبعاد تلك الشخصية التاريخية، ونظرتها الهادئة والحادة في آنٍ واحد، إلى جانب مقاسات الجسم وشكل الملابس، قبل أن يخرج التمثال إلى النور ليستقر في ساحة المتحف الحربي بقلعة صلاح الدين.

مينا، ابن قرية البرشا بمركز ملوي محافظة المنيا، خطوته الأولى لتشكيل التمثال كانت بالبحث والقراءة المُتعمقة حول محمد علي لمعرفة أبعاد تلك الشخصية التاريخية وطريقتها في الحركة والتعبير عن مشاعرها ونظرتها التي تتسم بالهدوء والحدة في الوقت ذاته، إلى جانب التعرف على مقاسات وحجم الجسم وطريقة اللبس، وكل ذلك ساعده على إنتاج التمثال بشكل دقيق وأقرب إلى الواقعية.

بعد البحث الكثير حول شخصية محمد علي، بدأ الشاب العشريني، الذي تخرج في كلية فنون جميلة جامعة المنيا قسم نحت عام 2019، في تشكيل كاريكاز حديدي ليضع بداخله الكُتل الطينية مكونًا الشكل المبدئي لعمله الفني، ويبدأ بعدها في عَمل اسطمبة للتمثال من الجبس ومن ثم تحويل الطين إلى مادة فايبر جلاس، ثم انتقل بعد ذلك لتحديد التفاصيل الدقيقة في التمثال زي رسمة العين والنظرة وبعض التفاصيل الدقيقة الأخرى، ليختتم آخر مراحل تجربته الفنية من خلال تلوين التمثال لإعطائه شكلًا جمالياً.

