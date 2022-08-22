من مقهى شبرا إلى متحف الفن الحديث

ديوان Diwan

«العمل كان مُعارًا منذ 1971، ويُعد مفقودًا، وأن قطاع الفنون التشكيلية ووزارة الثقافة يحتفظان بالحق في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على التراث الفني الوطني».. ما سبق لا يتعدى كونه جزءا من بيان مقتضب أصدره قطاع الفنون التشكيلية، التابع لوزارة الثقافة المصرية، أزاح الستار عن كواليس واحدة من أغرب «الأزمات» التي مرت على الفن المصري، أزمة عنوانها «لوحة من وحي فنارات البحر الأحمر».

تحذير القطاع، جاء بعد تداول أنباء حول رفض أحد الأشخاص بيع لوحة «فنارات البحر الأحمر» للفنان عبدالهادي الجزار وترجع إلى عام 1964، مقابل 3 ملايين جنيه، لأحد الأشخاص، بعد أن رأى تلك اللوحة مُعلَّقة في كافيه بشبرا الخيمة، وبعد أن علما قيمة تلك اللوحة، قررا أن يسلماها إلى وزارة الثقافة.

الحاج حسن عبدالمالك، وشقيقه «محمد»، صاحبا كافيه في شبرا الخيمة بالقليوبية، قالا، إنهما حصلا على اللوحة من أحد المباني الحكومية، كونهما يعملان في المقاولات والهدم، وكانت اللوحة موجودة تحت أنقاض المبنى، منذ نحو 20 عامًا، ووضعاها في المخزن ثم في كافيه يملكانه في منطقة الوحدة.

وظلت اللوحة هكذا إلى أن جاء أحد الأشخاص أمام اللوحة، وظل ينظر إليها فترة طويلة، وكرر زيارته 3 أيام متتالية ليشاهد اللوحة، بعدها طلب شراء اللوحة بـ3 ملايين جنيه.

وتابعا: «بعد أن علمنا قيمة تلك اللوحة، قررنا تسليمها إلى المسؤولين في وزارة الثقافة».

ويعود تاريخ رسم اللوحة إلى ستينيات القرن الماضي، إذ انتهى من رسمها الفنان عبدالهادي الجزار في 1964، قبل عامين فقط من رحيله، وهو العام الذي أنجز فيه واحدة من أبرز أعماله، وربما أشهرها وهل لوحة «إنسان السد»، أو السد العالي.

أما لوحة «من وحي فنارات البحر الأحمر» من مقتنيات متحف الفن الحديث التابع لقطاع الفنون التشكيلية ووزارة الثقافة، وأعيرت اللوحة منه منذ 51 عاما، داخل مصر ولم يستدل عليها منذ صدور إذن صرف لها عام 1971 لمبنى وزارة الثقافة في جاردن سيتي، ولم يتم استعادتها منذ الوقت إلا منتصف الأسبوع الماضي، وتحديدًا بعد بيان «قطاع الفنون».

بعد صدور البيان اتصل حائز اللوحة بابنة عبد الهادي الجزار السيدة فيروز الجزار مبديا رغبته في تسليم اللوحة إلى وزارة الثقافة، وعلى الفور شكلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لجنة فنية لفحص العمل والتأكد من أصلية ونسب اللوحة لعبد الهادي الجزار.

وتبينَ بعد فحص اللوحة من خلال أجهزة الفحص التكنولوجية الحديثة أن العمل أصلي ويعود تاريخه إلى عام 1964 وفقدت عام 1971، وقت تسلمت وزيرة الثقافة اللوحة في حضور فيروز الجزار وأنسي عمار المحامي بالنقض والدستورية العليا من ورثة وأبناء صاحب شركة محمد عبدالمالك للمقاولات وهم هشام وإبراهيم ومحمود محمد عبدالمالك والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية وأحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للمتاحف بالقطاع.

وقررت وزيرة الثقافة المصرية، وضع اللوحة في متحف الفن الحديث لتكون إضافة إلى مقتنياته الثمينة.

