سعاد حسني وافقت على فيلم «شفيقة ومتولي» لترد اعتبار أحمد زكي

ديوان Diwan

يواصل كتاب «سعاد حسني، القاهرة…لندن، تفاصيل السنوات الأخيرة» للكاتب الصحافي محمود مطر، رصد لحظات الألم في الأيام الأخيرة لها، حيث يتعرض المؤلف الذي تعرف عليها عام 1994 بعد أن ظل لأربعة أشهر يتصل بها يوميا لإجراء حوار صحافي معها، وحين وافقت وتقابلا امتدت علاقتهما لسنوات. وكتب عنها عن قرب وكان شاهدا على كثير مما جرى في حياة السندريلا.

في الحلقة الثانية، يكشف الكتاب عن قصة سعاد مع فيلم «شفيقة ومتولي»، الذي بدأ عرضه الأول في نوفمبر عام 1978 والذي تناول الحكاية الشعبية الشهيرة التي حدثت في إحدى مدن الصعيد عن شفيقة التي قتلها أخوها بعد أن انحرفت باتجاه طريق الخطيئة، حيث أصرت سعاد على الاستعانة بأحمد زكي ليمثل أمامها دور متولي ورغم صغر مساحة الدور نسبيا فإن سعاد رغبت بشكل قاطع أن يذهب الدور إلى أحمد زكي تعويضا له ورد اعتبار عما حدث معه في فيلم «الكرنك «الذي أنتج عام 1975 والذي كتبه وأنتجه ممدوح الليثي وتولى توزيعه المنتج رمسيس نجيب، إذ كان أحمد زكي هو المرشح للقيام بدور البطولة، ولكن اعترض رمسيس نجيب على زكي ورأى أن الجمهور لن يتقبل فكرة أن يكون هذا الفتى الأسمر النحيل هو حبيب النجمة الجميلة سعاد حسني ورغم المحاولات التي تمت من سعاد والمخرج علي بدرخان فإن رمسيس رفض لذلك وبشدة وتم إخبار أحمد زكي باستبعاده من الفيلم فثار ثورة عارمة ومر بأزمة نفسية في ذلك الوقت كانت سعاد قد دخلت في دوامة المرض حين عرض عليها سيناريو فيلم «الدرجة الثالثة» فقد قبلته على الفور لثلاثة أسباب أولها هو وجود أحمد زكي كبطل في الفيلم، وقد كانت ثقتها به وفي موهبته بلا حدود، وثانيها هو اقتناعها الكامل بقصة وسيناريو الفيلم وكاتبه ماهر عواد الذي ستحبه سعاد بعد ذلك ويتعلق قلبها به في كواليس الفيلم، وثالثها هو المخرج شريف عرفة صاحب الموهبة الطاغية في الإخراج.

يدخل الكتاب في تفاصيل علاقة سعاد حسني مع أسرتها وهذا جانب آخر من جوانب حياتها تتجلى فيه إنسانية الفنانة وطيبتها وحنانها البالغ تجاه أقاربها، يتجلى فيه أيضا شوقها للأمومة التي حرمت منها، فسعاد لم تنجب، لكن أبناء أشقائها جميعا كانوا في حكم أبنائها تعرف أسرارهم تسمع لشكاواهم تحاول أن تحل مشاكلهم من خلال الخطابات والأوراق الخاصة التي كتبتها سعاد لابن أخيها غير الشقيق محمد جلاء الذي كان يلازمها بصفة شبة دائمة، نستطيع أن نقرأ اهتمام سعاد الكبير بابن أخيها، حرصها على أن تهذب سلوكه وأن تعلمه كثيرا من القيم الطيبة بأسلوب غير مباشر من خلال هذه الرسائل التي كانت تتركها لابن شقيقها على مكتبه في شقتها، فيعود من الجامعة أو من بيت أبيه في إمبابة ليجدها في انتظاره بالزمالك وما تريد أن تعلمه له من خلال هذه الرسائل التي كان محمد جلاء يحتفظ بها «وحصل مؤلف الكتاب على صور منها «حيث كان قريبا جدا من سعاد وتفرغ للعمل كمدير لأعمالها منذ أواسط الثمانينيات، حيث كان يقيم بصفة شبه دائمة مع عمته سعاد في شقتها في السنوات الأخيرة قبل أن تسافر إلى لندن.

