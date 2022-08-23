«الغباشي» ينهي استعداداته لتصوير «رأس شيطان»

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يجري المخرج مصطفى صلاح الغباشي، تحضيراته النهائية، قبل البدء في تصوير فيلمه الجديد «رأس شيطان»، الذي يشارك في بطولته الفنان علاء مرسي، وحسن عيد، ومحمود فارس، وعمر خورشيد، وعدد من الفنانين. تدور أحداث الفيلم حول أربعة أصدقاء كل منهم له طابع مختلف، يتعرضون لموقف صعب، وكل منهم يحاول الخروج منه بطريقته الخاصة في إطار من التشويق والإثارة، والجديد أن كل مشهد يتم تصويره في لوكيشن مختلف وهذا مكلف جدا إنتاجيا. وأرجعت الشركة المنتجة لـ«رأس شيطان» تكبدها مصروفات باهظة لإنتاج الفيلم، إلى رغبة القائمين عليها في صناعة وتقديم سينما مختلفة تنال إعجاب الجمهور المصري والعربي على حد سواء.

