مروة محمد تواجه المشكلات في «90 يوم»

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تواجدت الفنانة مروة محمد في الرياض من أجل حضور العرض الخاص لفيلم «90 يوم» وقد تم تصويره في السعودية، وتحديدا في مدينة جدة، إضافة إلى القاهرة، العاصمة المصرية، من تأليف وإخراج خالد الحربي، وبطولة نخبة من الفنانين، من أبرزهم: فيصل الزهراني، سناء بكر يونس، عبدالعزيز السكيرين، في فؤاد، محمد الهاشم.

والعمل رومانسي بطابع كوميدي، يتحدث عن الحياة الزوجية، وكيف تحل مشكلاتها بطرق سهلة، وتجسد فيه مروة دور طبيبة، تدعى «سارة»، تتزوج من شخص تحبه، لكنهما يقعان في المشكلات الزوجية على الرغم من أنها تحدت الجميع من أجل الزواج منه، إذ تكتشف أنه يخفي سرا عليها.

