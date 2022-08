بدر زيد لـ«النهار»: نسعى دائماً لتحقيق إنجازات عالمية

إضاءات

أكد المدير التنفيذي لشركتي سبارك وmovies popcorn بـدر زيـد لـ«النهار» انهم قائمون على الافتتاح الرسمي وعرض البريمير الخاص في دول الخليج قبل نزول الافلام في السينما بدول العالم باتفاق حصري ودائم مع اضخم الشركات المنتجة العالمية منذ 2015.

كما اعلن انه سيكون هناك افتتاح رسمي وبريمير لفيلم الرعب والغموض «Nope» اليوم الثلاثاء وتم توجيه دعوات خاصة للفنانين والاعلاميين والمتذوقين بالفن من الكويت وايضا الى النقاد السينمائيين وعشاق السينما، وسيكون العرض الاول الخاص قبل نزوله بصالات السينما بجميع دول العربي وسيتصدر في صالات السينما بتاريخ 25/ 8 ونوه بان العرض الخاص والافتتاح لفلم Nope سيكون في فوكس سينما في بالافنيوز.

يذكر ان فيلم «nope» من انتاج universal وmonkey paw من تأليف واخراج جوردان بيلو بطولة دانيال كالويا، كيكي بالمر، ستيفن يون الفلم مترشح 7 جوائز في مهرجان «Saturn Award/ جائزة زحل» وهي جائزة تقدمها أكاديمية أفلام الخيال العلمي والفنتازيا والرعب، وتدور احداث القصة في إطار من الرعب حول مجموعة من الأشخاص تربطهم ظواهر غامضة وسقوط أجسام عشوائية من السماء وظهور صحن طائر مجهول في مزرعة اشقاء.

وصرح لـ«النهار» قائلا: قمنا من خلال الشركة بـ 100 افتتاح رسمي لأفلام عالمية وابرزها افلام DC وافلام marvel وافلام Disney وافلام جيمس بوند وافلام universal، خاصة ان بعض الافلام التي قمنا بافتتاحها رسميا بالكويت كانت بحضور نجوم العمل والشخصيات المهمة مثل Zero بحضور النجم شاروخان وThe Batman، وكان بحضور المدير التنفيذي لشركة DC و No Time to Die لجيمس بوند كان بحضور السفارة البريطانية وFirst Man كان بحضور السفارة الاميركية، وفيلم نادي الرجال السري بحضور النجم كريم عبدالعزيز.

واضاف ايضا: وأود ان اشير الى اننا جميعنا شباب كويتيين ونسعى دائما بتحقيق انجازات عالمية تفخر بها بلدنا الكويت من خلال هذا المجال الذي يعتبر من المجالات المهمة في العالم، وان هناك العديد من الجهات التي تتنافس لان يكون لديها مكانة مميزة ونسعى الى تحقيق في ظل الثقة الممنوحة لنا.

وعن دعم «سبارك» للمواهب الكويتية قال: من ضمن الاولويات في سبارك دعم الشباب الكويتي والاخذ بايديهم لان اي نجاح يحققه هو نجاح لنا كلنا، وانا اعتبر نفسي منهم وفي هذا المجال ونحن نطمح أن نفتتح افلاما كويتية كبيرة مثل العديد من الافلام الكويتية التي حققت الانتشار، وهناك الكثير وصل الى مرحلة الابداع المميز ووصل الى العالمية سواء بالسينما او مختلف وسائل الفنون، لان الشاب الكويتي عنده شغف كبير الى النجاح، ونحن كجهة معنية في هذا المجال فاننا على استعداد لان نمد ايدينا الى كل موهبة كويتية حقيقية سينمائية من خلال طرح فيلم مكتمل الجوانب، كما ان لـ«سبارك» اهتماما بمجال اخر وهو الثقافة من خلال دار النشر والتوزيع وتدعم العديد من الكتاب وقريبا سيكون هناك مشروع عالمي سيتم الاعلان عنه خاصة ان جميع العاملين هم من الشباب والمختصين بمجال الفن بأنواعه.