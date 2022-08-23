أكثر من 300 فيلم في مهرجان البحرين السينمائي

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كشف المدير الفني لمهرجان البحرين السينمائي عمار زينل، عن تلقي اللجنة المنظمة للمهرجان أكثر من 300 فيلم من 24 دولة للمشاركة في مسابقة الدورة الثانية لمهرجان البحرين السينمائي،والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 1-5 أكتوبر 2022.

وقال زينل إن هناك لجنة أولية مختصة ستقوم بعملية الفرز الأولية، لتقييم مدى تطابق الأفلام المشاركة مع شروط المسابقة ثم تحويلها إلى لجنة الاختيار، المعنية باختيار الأفلام المشاركة في المسابقة، ليتم بعد ذلك إحالتها إلى لجنة التحكيم والتي بدورها ستختار الأفلام الفائزة.

ولفت زينل إلى أن باب المشاركة في مسابقة المهرجان مازال مفتوحا أمام المخرجين والمنتجين وصناع الأفلام في الوطن العربي حتى 31 أغسطس الجاري، أما بخصوص شروط المشاركة في المهرجان، فيشترط أن تكون الأعمال المشاركة قد تم انتاجها بعد الأول من يناير 2020، ولم يسبق عرضها سينمائيا أو تلفزيونيا أو عبر فضاءات الشبكة العنكبوتية، كما يسمح المشاركة بأكثر من فيلم، على ألا تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقة، ولا يشترط أن يكون الفيلم ناطقا بالعربية، شريطة أن يتضمن ترجمة عربية، أما الأفلام الناطقة بالعربية فيستوجب عليها أن تتضمن ترجمة باللغة الإنكليزية.

وتضم مسابقة الدورة الثانية من مهرجان البحرين السينمائي 4 فئات رئيسة هي: الأفلام الروائية القصيرة، الأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك، وفئة أفلام الطلبة، ومن المقرر أن يتم افتتاح فعاليات المهرجان بعرض مجموعة من الأفلام المشاركة في المسابقة ووبعض الأفلام المصاحبة بحضور نجوم خليجيين وعرب بهدف دعم صناعة السينما في مملكة البحرين، وتشجيع انخراط الشباب في هذا المجال، وصولا بهم إلى الاحترافية، وهو ما يسعى نادي البحرين للسينما إلى تحقيقه من خلال مبادراته وأنشطته المختلفة.

