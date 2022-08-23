غادة عبدالرازق بدأت تصوير «جوازة بالعافية»

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بعد فترة غياب استمرت أربع سنوات كاملة عن السينما منذ مشاركتها في فيلم «حرب كرموز» مع النجم أمير كرارة، تعود الفنانة غادة عبد الرازق إلى السينما بفيلم «جوازة بالعافية»، حيث بدأت بالفعل تصوير مشاهدها بالفيلم الذي يشاركها في بطولته نجم الكوميديا أحمد آدم، ومن إخراج شريف إسماعيل.

وانطلق تصوير العمل قبل أيام بالتزامن مع إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، والمقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة.

ويعد الفيلم أيضاً عودة لنجم الكوميديا أحمد آدم، حيث كان آخر ظهور له في السينما خلال فيلم «200 جنيه»، الذي تم عرضه قبل عامين، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية، حيث يضم إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد السعدني، مي سليم، دينا فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

