مشاعل لـ«النهار»: سعيدة لمشاركتي في حفل «بليغ حمدي»

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في إطار احتفاء مركز جابر الثقافي بأعلام الموسيقى العربية في القرن العشرين يستعد المركز لاقامة حفلة موسيقية بعنوان « بليغ حمدي.. سلطان الألحان»، والتي تضم أجمل أعمال الموسيقار المصري الراحل التي تغنى بها كبار المطربين في مصر والعالم العربي من أم كلثوم وعبد الحليم حافظ حتى ميادة الحناوي وعفاف راضي ويمتعنا بتلك الألحان الخالدة مطربة الأوبرا المصرية رحاب مطاوع بمشاركة الصوتين الكويتيين مشاعل وخلف المشعوف بمصاحبة الفرقة الموسيقية.

سعادة

وفي تصريح خاص لـ«النهار» عن مشاركتها قالت الفنانة مشاعل: انا سعيدة جدا ولا استطيع ان اخفى سعادتي للمشاركة في ذلك الحفل، والحمدلله انه تم اختياري لكي اكون ضمن الفنانين المشاركين لملحن كبير مثل بليغ حمدي وان شاء الله اقدم شي يكون على مستوى ويليق بتلك القامة الفنية ويجعل المستمع والحضور في ذلك الحفل الصوت النسائي الكويتي في اطار مختلف عن التراث والاغاني الشعبية، وانا أوعدهم انهم سوف يسمعون شيئاً خارج عن المألوف الذي تعودنا عليه في صوت مشاعل.

واضافت: وما شدني الى الحان بليغ حمدي بانها تمتاز الى «السهل الممتنع» وفعلا عندما سمعت اغانيه مع ام كلثوم ووردة وعبدالحليم ومحمد عبد وطلال مداح اثبت لي ذلك بالفعل وان شاء الله سيتم تطبيق هذا الامر على مسرح مركز جابر بصوت نسائي كويتي بحت وعن وجودها في فعاليات مركز جابر الثقافي قالت: هذا الامر جدا مهم وللامانة كل فنان وموهوب وهاو يتمنى ان يصعد على خشبة المسرح، وانا اشكر مركز جابر انهم اعطوني الفرصة واختيارهم لي لان اكون في هذا الحفل وان شاء الله لن اخيب ظنهم وظن الجمهور الذي سيكون حاضرا في الحفل.

مختلفة

وعن وجود الفنانين خلف المشعوف ورحاب مطاوع معها في الحفل قالت: هذا الامر يمثل لي شيئاً كبيراً بحيث ان كل واحد منهم له لونه وخامة صوت مختلفة، وان شاء الله سوف نقدم اصواتا مختلفة واصواتا اوبرالية تطرب الاذن، ولا يخفى عليكم اننا نكمل بعضنا، وعن فعاليات مركز جابر الثقافي المختلفة قالت: لا استطيع ان اصف الافكار والحفلات المختلفة التي نقوم باحيائها عبر قاعاتها المختلفة وخاصة عندما يركزون على المواهب الكويتية لان عندنا طاقات شبابية ومنها النسائية وهذه فرصة متاحة من المركز الى الشباب الموهوبين.

