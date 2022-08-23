نبيل بهجت: مهرجان الأراجوز المصري الثالث لاقى نجاحاً كبيراً

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اختتم مهرجان الأراجوز المصري، الذي نظمته فرقة ومضة بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية فعالياته الاربعاء الموافق 17 أغسطس بعدد من الأنشطة، واطلق بعض التوصيات، حيث جاءت الندوة الختامية بعنوان «الأراجوز والفنون البصرية» والتي تعرض فيها د إبراهيم سلام لأثر الأراجوز على الفن التشكيلي والسينما وتناول استلهام بعض الفنانين له في أعمالهم ووقف د إبراهيم حول نظرية التصميم الفطري شارحا الوعي بالخطوط العامة فيها والانضباط التلقائي داخل الأعمال الفطرية التي ينتمي إليها الأراجوز، وهو بخلاف الانضباط الهندسي، فالتلقائية تتيح حرية في التنفيذ والتعبير مع الالتزام بالثوابت العامة وفي حالة الفنون الشعبية علينا أن نلتزم بالخامات الأصلية في حالة اعادة التراث واستبدال الخامات الأصيلة بأخرى مستحدثة كالبلاستيك وهو تزييف للتراث وانحراف عن مساره، كذلك فإن إعادة البعض لأشكال الدمى التراثية من خلال الوعي الهندسي يكشف عن نقص الخبرة في فهم نظرية التصميم التلقي التي تأسس عليها الفن الشعبي. كما أعلن الدكتور نبيل بهجت مؤسس ومدير مهرجان الاراجوز المصري أن المهرجان قد لاقى نجاحا كبيرا خلال أيام عرضه في بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية. وأشاد بهجت بالتنظيم الكبير وبالتعاون المثمر بين مكتبة الإسكندرية وفرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز، موجها الشكر لمكتبة الإسكندرية والقائمين على إدارة بيت السناري الأثري والدعم الكبير الذي قدموه خلال أيام المهرجان. وأوضح بهجت أن الفرقة قد عقدت عدة شراكات مع جهات دولية، والتي سينتج عنها عروض لفن الأراجوز وخيال الظل في عدة دول أوروبية في الأشهر المقبلة، وتأتي هذه الشركات ضمن أهداف الفرقة في الحفاظ على التراث والموروث الثقافي الشعبي، خاصة فيما يتعلق بفن الأراجوز وخيال الظل، موضحا أن توصيات المهرجان قد جاء في مضمونها دعوة شركات الإنتاج وصناع المحتوى للاستثمار في الأراجوز وغيره من الفنون الشعبية، وفتح أفق الشركات العالمية والإقليمية مع الفنون المماثلة للأراجوز في مختلف دول. وأختتم بهجت أنه سوف يتم قريبا الإعلان عن تفاصيل تلك الشركات التي عقدتها فرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز، ويسعى مهرجان الأراجوز المصري الذي تأسس عام 2019 لإلقاء الضوء على الامكانات الهائلة للفنون التراثية وتحديدا الاراجوز كوسيلة للتعبير الفني يستطيع أن نقدم من خلاله مسرحا سهل الانتشار وواسع التأثير، إذ يخاطب كل الفئات والاعمار ويدعو المهرجان لتكرار تجربة الاراجوز المصري وتسجيله على قوائم اليونسكو لكل الفنون الشعبية كما يطلق الدعوة للاهتمام باقتصاديات التراث والاستثمار في الثقافة وسيشهد ختام المهرجان اطلاق عدد من المشاريع للعام القادم وتوصيات للعمل بها للحفاظ على الفن.

