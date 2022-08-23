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عربيات ودوليات

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قرقاش: عودة السفير الإماراتي لإيران ترميم للجسور


أوضح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أمس، أن قرار عودة السفير الإماراتي إلى إيران، بعد 6 سنوات من سحبه، يأتي ضمن توجه الإمارات الإقليمي نحو «ترميم الجسور» وتعزيز العلاقات. وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: إن «قرار القيادة الرشيدة بعودة سفير الدولة إلى طهران يأتي ضمن توجه دولة الإمارات الإقليمي نحو ترميم الجسور وتعزيز العلاقات وتعظيم المشترك والبناء عليه لخلق مناخ من الثقة والتفاهم والتعاون».
وأضاف: «قناعتنا راسخة بضرورة العمل والتنسيق العربي والإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر».


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