قرقاش: عودة السفير الإماراتي لإيران ترميم للجسور

عربيات ودوليات

أوضح أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أمس، أن قرار عودة السفير الإماراتي إلى إيران، بعد 6 سنوات من سحبه، يأتي ضمن توجه الإمارات الإقليمي نحو «ترميم الجسور» وتعزيز العلاقات. وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: إن «قرار القيادة الرشيدة بعودة سفير الدولة إلى طهران يأتي ضمن توجه دولة الإمارات الإقليمي نحو ترميم الجسور وتعزيز العلاقات وتعظيم المشترك والبناء عليه لخلق مناخ من الثقة والتفاهم والتعاون».

وأضاف: «قناعتنا راسخة بضرورة العمل والتنسيق العربي والإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر».

