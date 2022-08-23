قمة العلمين الخماسية.. تأسيس «الشام الجديد»

عربيات ودوليات

استضافت مدينة العلمين المصرية امس قمة عربية خماسية جمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى والرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وتنخرط الدول الخمس في أطر تعاونية ثلاثية وثنائية مشتركة، تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي. وشهدت الشهور القليلة الماضية، انعقاد اجتماعات لعدد من قادتها في مواقع مختلفة. وقالت مصادر مصرية ان القمة بحثت تعزيز التعاون المشترك بين الدول الخمس وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. اضافة الى بحث سبل التعاون المشترك بين الدول الخمس، ومواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم العربي، لا سيما ما يخص الطاقة والغذاء. وذكرت المصادر ان القضية الفلسطينية ستكون بين اولويات القادة الذين سيتطرقون ايضا الى الأوضاع في العراق وليبيا واليمن وسوريا ولأزمة سد النهضة.

من جهته قال الخبير السياسي، والأمين العام للهيئة العلمية العليا لمركز الفارابي للدراسات، د.مختار الغباشي، امس إن القمة تهدف لبناء تحالف ثلاثي وولادة ما يعرف بـ«الشام الجديد»، متشخصة محاوره في ثلاث دول هم مصر والعراق والأردن. وأوضح الغباشي، في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء أن «القمة التي تستضيفها مصر، تهدف لبناء تحالف ثلاثي وولادة ما يعرف بـ«الشام الجديد»، والتي تتمثل محاوره الثلاثة في مصر والعراق والأردن».

وبرهن الغباشي على ذلك بالخطوات المتقدمة التي خطتها الدول الثلاث في هذا التحالف نحو مسائل عدة مرتبطة، أبرزها الربط الكهربائي، والطريق البري، فضلا عن المنطقة الجمركية بين العراق والأردن، وخط النفط المفترض مده من العراق مروراً بالعقبة ووصولا إلى شبه جزيرة سيناء. ويعتقد الخبير السياسي أن هناك بالتأكيد أطراً للتحالف في هذه القمة، بالإضافة إلى وجود تكهنات حول انضمام دول أخرى من العالم العربي، متابعا «الدول التي كانت الأقرب إلى قائمة الترشيح هي سوريا ولبنان، ولكن الأوضاع المضطربة في سوريا والمتأرجحة في لبنان حالت دون ذلك». ولفت إلى أن هدف القمة بالأساس اقتصادي، من أجل تعزيز قدرة تحالفات الدول المشاركة مع بعضها البعض، موضحا أن انضمام بعض الدول من الممكن أن يشكل تحالفاً استثماريا اقتصاديا سياسيا. بدوره أكد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية د. خالد عكاشة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي العمل العربي المشترك والقضايا الرئيسة للإقليم، أهمية قصوى وأولوية على الأجندة الاستراتيجية للدولة المصرية، إيمانا منه بضرورة الحفاظ على مشروعات البناء الوطني الشامل، التي تنخرط فيها الدول الخمس (مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات) المشاركة في القمة العربية الخماسية بمدينة العلمين، بخطط متنوعة تناظر خطة مصر 2030.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسيمة أن القمة العربية الخماسية بمدينة العلمين الجديدة، تمثل نسخة جديدة متطورة من آليات العمل العربي المشترك، حيث يشارك فيها قادة يمثلون مجموعة من الدول اختارت أن تعمل معا في إطار عديد من الشراكات الاستراتيجية، ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية وذلك إدراكا منهم بأهمية التحالف النوعي بين بلدان المنطقة في مجالات متعددة.

