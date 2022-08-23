مصر.. انطلاق مناورات «هرقل 2» بمشاركة 3 دول خليجية

عربيات ودوليات

أعلن الجيش المصري، عن انطلاق فعاليات التدريب المشترك «هرقل 2» بمشاركة السعودية والإمارات واليونان وقبرص، إضافة للبحرين بصفة مراقب.

وقال الجيش، في بيان: إن «فعاليات التمرين انطلقت في مصر وتستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريب بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية».

وأشار إلى مشاركة الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديموقراطية والبحرين بالمناورات بصفة مراقب».

وشدد على حرص القيادة العامة للجيش المصري على الإعداد الجيد والتخطيط لإجراءات التدريب كافة.

ولفت إلى مشاركة خبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في التدريب، لترسيخ احترام قواعد القانون الدولي الإنساني المنظِّمة للصراعات المسلحة.

وتتضمن المرحلة الأولى معرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلاً عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني، حسب البيان.

وأكد أن التدريب يأتي استمراراً لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الصديقة بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك بما يسهم في تبادل الخبرات.

