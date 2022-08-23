إيران: التعاون مع السعودية سيعيد الهدوء إلى المنطقة

عربيات ودوليات

طهران – الوكالات: اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، امس أن «تحسن» العلاقات الإيرانية مع دول الجوار دليل على «نجاح دبلوماسية» الحكومة الإيرانية.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحافي، إن السياسات الخارجية للحكومة الإيرانية «تركت آثارا إيجابية وملحوظة حتى الآن، وشهدنا ظروفا جيدة ومطمئنة، والنتائج التي حصلنا عليها من دبلوماسيتنا كانت جيدة»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الأجواء في المنطقة بأنها «إيجابية»، وقال كنعاني «سنخطو خطوات إيجابية في المستقبل، والعلاقات بين إيران ودول المنطقة تسير نحو الأفضل». وحول المحادثات الإيرانية مع السعودية قال كنعاني إن «حوارنا مع السعودية يبحث الملفات الثنائية، ولا علاقة له بمحادثات الاتفاق النووي» مضيفا أن «المحادثات مع الرياض كانت جيدة واتخذنا خطوات مهمة وهناك إرادة سياسية لإعادة العلاقات»، وفقا لما نقلته «إرنا». واضاف أن التعاون بين طهران والرياض يمكن أن يساعد في استعادة الهدوء والأمن في الشرق الأوسط.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت، الأحد، عن عودة سفيرها إلى طهران، بعد سحبه عام 2016، إثر الاعتداء على سفارة وقنصلية المملكة العربية السعودية في إيران.

من جهته علق أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، على قرار عودة السفير الإماراتي إلى طهران. وعلى حسابه في تويتر قال قرقاش ان قرار عودة سفير الإمارات الى طهران يأتي ضمن «توجه دولة الإمارات الإقليمي نحو ترميم الجسور وتعزيز العلاقات وتعظيم المشترك والبناء عليه، لخلق مناخ من الثقة والتفاهم والتعاون». وأضاف قرقاش «قناعتنا راسخة بضرورة العمل والتنسيق العربي والإقليمي من أجل منطقة مستقرة ومستقبل مزدهر».

من جهة اخرى رحبت إيران بالتصريحات الأخيرة التركية حول النظام السوري ووصفتها بـ»المشجعة» ودعت تركيا إلى «تصحيح وجهة نظرها بشأن التطورات في سوريا».

وقال كنعاني «طهران تعتقد أن على تركيا أن تصحح سياساتها تجاه سوريا، وأن تلعب دورًا إيجابيًا في المنطقة» وأضاف «نأمل أن نشهد إعادة ترميم للعلاقات بين أنقرة ودمشق بما يخدم مصلحة الشعبين والاستقرار في المنطقة» وأشار إلى أن إيران أجرت مفاوضات مع تركيا بشأن سوريا، سواء في اجتماعات ثنائية مع المسؤولين الأتراك، أو في إطار صيغة أستانة.

