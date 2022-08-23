العراق: اختلاس 965 مليون دولار من مصرف حكومي!

عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، أمس، عن تلاعب واختلاس 14 مليار دينار (965 مليون دولار أميركي) في مصرف حكومي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن الهيئة بيانا قالت فيه إن «فريق عمل مديرية تحقيق بغداد، وبناء على مذكرة ضبط قضائية، تمكن بعد القيام بأعمال التحري من كشف تلاعب واختلاس في مصرف الرافدين – فرع المستنصر».

وأضاف بيان الهيئة أن «الموظفين المتهمين اختلسوا مبلغ (14) مليار دينار، من ضمنها قروض مجمع بسماية السكني».

وتابع البيان: «تمكن الفريق من ضبط (10) متهمين من العاملين في المصرف، بعد قيامه بالانتقال إلى أربعة من فروع مصرف الرافدين في شارع الرشيد وكرادة مريم والحسينية وقرب المحطة العالمية للسكك؛ لضبط المتهمين الذين تم نقلهم في وقت سابق إلى فروع المصرف المذكورة».

واختتم بيان الهيئة بالتشديد على أنه «تم تنظيم محاضر ضبط، وعرضها مع المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات».

وكانت استقالة وزير المالية العراقي علي علاوي، الثلاثاء الماضي، ألقت بتداعياتها على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث سجلت الأيام الماضية فضائح لعقد بوابة عشتار وتغريم مصرف الرافدين الحكومي 600 مليون دولار، وأنذرت الاستقالة بحجم الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة العراقية بعد 2003. وفي خطاب استقالته، ذكر علاوي أنه «تعرف على مدى تدهور الدولة حيث تم الاستيلاء على الدولة فعلياً من قبل الأحزاب وجماعة المصالح الخاصة»، وتطرق في نص استقالته إلى «قضايا الفساد في الدفع الإلكتروني»، مطالباً باستكمال التحقيق في عقد بوابة عشتار. وكلف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وزير النفط إحسان عبد الجبار مهمات إدارة وزارة المالية بالوكالة «بشكل موقت».

وكشفت الحكومة العراقية عن بعض ما جاء في استقالة وزير المالية علي علاوي، لافتة إلى أن الأخير رأى أن الحكومة «مكبلة» بالصراعات السياسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحافي إن «نص الاستقالة أوضح أن الحكومة مكبلة بالصراع المستشري بين القوى السياسية، في وقت أشار إلى نمو الاقتصاد بالبلاد، كما تضمن حديثاً عن وفاء الحكومة بالوعود التي أطلقتها للعراقيين». ولفت إلى أن «الحكومة ليست طرفاً في الصراع السياسي ولديها رغبة في العمل الحقيقي ضمن القانون وهناك من يحول المشكلات تجاهها».

في المقابل، أعرب الخبير الاقتصادي والأكاديمي أحمد الوائلي عن استغرابه من عدم لجوء وزير المالية المستقبل علي علاوي إلى القضاء، معتبراً أن استقالته كانت أمراً شخصياً، وقال في تصريح متلفز، «استغرب من وزير المالية أمامه كل هذه الأمور لماذا لم يلجأ إلى القضاء».

