قمة غربية رباعية لتنسيق مواجهة روسيا

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عواصم- الوكالات: أكد قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا خلال اتصال مشترك التزامهم الراسخ بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، داعين إلى ضمان أمن المنشآت النووية. فيما حذرت روسيا حلف شمال الاطلسي «الناتو» من مغبة تجاوز الخطوط الحمراء.

وشدد القادة الغربيون الاربعة على أهمية ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية ورحبوا بالمناقشات الأخيرة بشأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا. وفي هذا السياق، قال مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه وزعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا شددوا، في اتصال هاتفي على أهمية ضمان سلامة المواقع النووية في أوكرانيا.

وقال متحدث في مقر الحكومة البريطانية بـ»داونينغ ستريت» في بيان «خلال اتصال هاتفي مشترك أكد رئيس الوزراء والرئيس الاميركي (جو) بايدن والرئيس الفرنسي (إيمانويل) ماكرون والمستشار الالماني (أولاف) شولتس التزامهم الصارم بدعم أوكرانيا في مواجهة غزو روسيا لها» وأضاف المتحدث أنهم «شددوا على أهمية ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية (الأوكرانية) ورحبوا بالمناقشات الأخيرة حول تمكين بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (من الوصول) إلى منشأة زاباروجيا» النووية.

وقال المتحدث باسم شولتس، إن الرئيسين بايدن وماكرون والمستشار شولتس ورئيس الوزراء جونسون طلبوا أيضا بعد مشاورات هاتفية «الإسراع» في إرسال بعثة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المكان.

في المقابل حذر نائب وزير الخارجية الروسي من احتمال حدوث صدام عسكري بين دول نووية في حال تمادت دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» في تجاهل «الخطوط الحمراء» التي حددتها موسكو. فقد قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريحات صحافية إن «سياسة حلف الناتو المدمرة»، المتمثلة في تجاهل «الخطوط الحمراء» التي تحددها موسكو محفوفة بالمخاطر للغاية. وأضاف «إن المسار المدمر لدول الناتو لتجاهل خطوطنا الحمراء والانجرار إلى مواجهة مع روسيا في أوكرانيا، التي تتأرجح على شفا صراع مسلح مباشر، أمر محفوف بالمخاطر.. من الواضح أن هذا محفوف بمزيد من التصعيد وصولا إلى صدام عسكري للقوى النووية، مع عواقب وخيمة»، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

يشار إلى أن روسيا أعلنت عن وجود «خطوط حمراء» في نهاية عام 2021، يؤدي تجاوزها إلى ما لا يحمد عقباه، وذلك عندما ناشدت الدول الغربية التعهد بعدم مواصلة زحف الناتو على روسيا ورفض ضم أوكرانيا إلى الحلف ورفض إقامة القواعد العسكرية في أراضي الجمهوريات السوفياتية السابقة.

