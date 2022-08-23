تحذيرات من «تشيرنوبل ثانية» في «زابوريجيا» الأوكرانية

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كييف- واشنطن - الوكالات: حذر مصدر يعمل داخل محطة «زابوريجيا» النووية الأوكرانية من تكرار «كارثة تشيرنوبل»، مجددا وقال لشبكة «ABC News» الاميركية إنه يخشى ليس فقط على سلامة أسرته ولكن أيضًا على العالم.

وحذر المصدر الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، خلال مقابلة في مدينة زابوريجيا بجنوب شرقي أوكرانيا «إذا حدث شيء لتخزين الوقود المستهلك، فقد تكون العواقب مماثلة لتشرنوبل» وقال الرجل الأوكراني، وهو مهندس في محطة الطاقة النووية إنه يعتزم العودة إلى العمل قريبًا من منطلق إحساسه بالواجب تجاه بلاده على الرغم من حث زوجته له على الاستقالة ووصف كيف أن الجنود الروس في المصنع «مسلحون دائمًا ويرتدون أقنعة».

وبعد وقت قصير من غزو أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير اقتحمت القوات الروسية مصنع زابوريجيا، على ضفاف نهر دنيبرو في جنوب شرقي البلاد. وتُرك العمال الأوكرانيون في أماكنهم للحفاظ على تشغيل المحطة النووية حيث إنها توفر الكهرباء في جميع أنحاء الدولة التي مزقتها الحرب. وأدى القتال العنيف حول الموقع إلى إثارة مخاوف من وقوع كارثة، مثل ما حدث في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في شمال أوكرانيا منذ أكثر من 36 عامًا.

وفي 26 أبريل 1986 انفجر مفاعل في محطة تشيرنوبل ، على بعد حوالي 65 ميلًا شمال كييف وأطلق كميات هائلة من المواد المشعة في الغلاف الجوي مما أجبر أكثر من 100000 شخص داخل دائرة نصف قطرها 1000 ميل مربع على الإخلاء.ولا يزال أسوأ حادث نووي في العالم.

وحذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي من أن الوضع في مصنع «زابوريجيا» قد تدهور بسرعة إلى درجة أنه أصبح «مقلقًا للغاية» ويجب السماح للخبراء الفنيين بالوكالة بزيارة المنطقة لمعالجة مخاوف السلامة المتزايدة.

