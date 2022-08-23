الاتفاق النووي... طهران تندد بـ«المماطلة الأميركية»

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: اتهمت إيران امس الولايات المتحدة بالمماطلة في الرد على مقترحاتها لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، في حين وصفت إسرائيل مشروع الاتفاق المحتمل بشأن البرنامج النووي الإيراني بالسيئ. وخلال مؤتمر صحافي بطهران قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن واشنطن تماطل في الرد على المقترحات الإيرانية وإنها هي المسؤولة عن الوضع الحالي في المفاوضات. وأضاف كنعاني أن بلاده لم تحصل حتى الآن على الرد الأميركي، مشيرا إلى أن رد طهران على المقترح الأوروبي كان في وقته وبشكل جدي. كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه تم إحراز تقدم جيد نسبيا في المحادثات الرامية لإحياء اتفاق عام 2015 مضيفا أن المواضيع المتبقية في المفاوضات قليلة لكنها مهمة ويجب الاتفاق بشأنها. وتابع أنه يمكن الانتقال للمرحلة المقبلة من المفاوضات إذا تصرفت واشنطن بمسؤولية واتخذت قراراها، قائلا إنه إذا كانت طهران تحتاج إلى التوصل لاتفاق فإن الأوروبيين والولايات المتحدة بحاجة إليه أكثر.

