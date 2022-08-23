«ليفا» قاد برشلونة إلى الفوز

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احتفل الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي ببلوغه الرابعة والثلاثين من عمره، أول من امس، بتسجيله ثنائية ليقود برشلونة إلى فوز أول هذا الموسم على حساب مضيفه ريال سوسييداد 4-1 في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني. وانتقل ليفاندوفسكي إلى صفوف الفريق الكاتالوني قادماً من بايرن ميونيخ الألماني الشهر الماضي. وخاض برشلونة المباراة من دون لاعب وسطه المؤثر المخضرم سيرخيو بوسكيتس الموقوف بسبب طرده في المباراة الأولى، في حين لعب لاعب وسطه الهولندي فرنكي دي يونغ أول مباراة أساسياً هذا الموسم بعد تقارير عن إمكانية انتقاله إلى مان يونايتد الإنكليزي، ليخوض بالتالي مباراته رقم 100 مدافعاً عن ألوان الفريق الكاتالوني منذ انتقاله إليه قادماً من أياكس الهولندي عام 2019.

وكانت عقارب الساعة تشير إلى مرور 46 ثانية فقط عندما افتتح برشلونة التسجيل بعد مجهود فردي للشاب اليكس بالدي (18 عاماً) الذي سار على الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية داخل المنطقة تابعها ليفاندوفسكي داخل الشباك مفتتحاً رصيده من الأهداف منذ انتقاله من بايرن ميونيخ ليحتفل ببلوغه الرابعة والثلاثين من عمره بأفضل طريقة ممكنة.

وللمفارقة، بات ليفاندوفسكي ثالث لاعب من برشلونة يسجل هدفاً في عيد ميلاده وفي مرمى سوسييداد بالذات بعد البرازيلي رونالدينيو عام 2004، والفرنسي أنطوان غريزمان العام الماضي، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

لكن برشلونة الذي تعادل سلباً في مباراته الأولى ضد رايو فايكانو، لم ينعم طويلا بتقدمه لأن المهاجم السويدي الدولي ألكسندر إيساك أدرك التعادل في الدقيقة السادسة. وشارك جناح برشلونة إنسو فاتي بدلاً من المهاجم فيران توريس في الدقيقة 62 فكان خيار مدربه تشافي في مكانه. فبعد مشاركته بدقيقتين مرر فاتي كرة بالكعب باتجاه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي توغل داخل المنطقة وسدد كرة زاحفة بيسراه بعيداً عن متناول حارس سوسييداد ليتقدم فريقه 2-1 (66). وسرعان ما أضاف ليفاندوفسكي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتمريرة جديدة من فاتي (69). وتوج فاتي مجهوداته بتسجيله الهدف الرابع بتمريرة بالكعب من ليفاندوفسكي لينفرد بالحارس ويسدد داخل الشباك (79).

في المقابل، فاجأ فياريال مضيفه أتلتيكو مدريد بالفوز عليه بهدفين نظيفين. ورفع فياريال رصيده إلى 6 نقاط متصدراً بفارق الأهداف عن 3 فرق أخرى حققت الفوز في أول مرحلتين. وفي مباراة ثالثة حقق أتليتيك بلباو انتصاره الأول هذا الموسم في الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه فالنسيا 1-0. وفرض أليكس بيرينغر نفسه نجمًا للمواجهة بتوقيعه لهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43. ورفع بلباو رصيده إلى 4 نقاط فيما توقف عداد فالنسيا عند 3 نقاط.

