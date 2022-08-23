تشافي: صنعنا الفارق في الشوط الثاني

دوليه

أعرب تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن سعادته بالانتصار 4-1 على ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري، في معقل الأخير «ملعب أنويتا».

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «من الصعب دائما الفوز في هذا الملعب.. في الشوط الثاني دخلنا بشكل جيد، وصنعنا الفارق».

وأردف: «إنه انتصار مهم جدا لنا، ويعزز عملنا ويظهر إصرارنا.. سوسيداد لعبوا بشكل مميز، وحاولت سحب الكرة بعيدا عنهم.. ومن هنا جاء تغيير طريقة اللعب، وأعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد بكلتا الطريقتين».

وتابع: «الثبات على طريقة اللعب؟ سنرى، الأمر يعتمد على طريقة سير المباراة، اليوم كان علينا المجازفة، وهذا هو سبب التغييرات الهجومية.. في النهاية نجحت الأمور معنا». وأكمل: «رأيت دي يونغ بشكل جيد، ومع ذلك كان لديه سوء حظ في كرة الهدف الأول.. وبيدري وفيران توريس وجافي كانوا جيدين أيضا». ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 3 نقاط، في المركز العاشر.

