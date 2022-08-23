سان جرمان قسا على ليل بسباعية

دوليه

تابع باريس سان جرمان، حامل اللقب عروضه الهجومية الفتاكة، فدك شباك ليل أول من أمس بسبعة اهداف ليخرج فائزا 7-1 في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي. والفوز هو الثالث تواليا لسان جرمان منذ انطلاق الدوري بعد فوزه على كليرمون 5-0 وعلى مونبلييه 5-2، كما انه تغلب على نانت في مباراة كأس الابطال برباعية نظيفة، اي انه سجل 21 هدفا في 4 مباريات، بمعدل 5 اهداف في المباراة الواحدة. وحافظ سان جرمان على سجله خاليا من الهزائم في اخر 11 مباراة في الدوري. وكان الفوز اجمل هدية من لاعبي سان جرمان لمدربهم الجديد كريستوف غالتييه بعيد ميلاده السادس والخمسين بعد يومين. ونجح سان جرمان في افتتاح التسجيل بعد مرور 8 ثوان فقط عندما مرر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي كرة امامية ماكرة باتجاه كيليان مبابي ليكسر الاخير مصيدة التسلل ويسدد الكرة من فوق الحارس جارديم. وعادل مبابي اسرع هدف في الدوري الفرنسي والذي كان مسجلاً باسم ميشال ريو بعد مرور 8 ثوان أيضاً عام 1992 في صفوف كاين. واضاف ميسي نفسه الهدف الثاني بعد تسديدة زاحفة بحرفنة بعيدا عن متناول حارس ليل (28). وتابع سان جرمان سيطرته المطلقة واضاف هدفين قبل نهاية الشوط الاول، الاول بواسطة ظهير الايمن المغربي اشرف حكيمي اثر تمريرة من البرازيلي نيمار (39)،والثاني عبر نيمار نفسه (43). واستمر سان جرمان في النسج على المنوال ذاته في الشوط الثاني واضاف نيمار الهدف الرابع بعد لعبة مشتركة بدأها حكيمي ومررها باتجاه مبابي الذي تركها بحركة فنية رائعة الى البرازيلي، ليتابعها الاخير داخل الشباك (52). ورفع نيمار رصيده الى 5 اهداف هذا الموسم. ورد ليل بهدف شرفي عبر مهاجمه جوناتان بامبا (54). وتبادل نيمار ومبابي الكرة اكثر من مرة ليمررها الاول باتجاه الثاني، فتابعها في سقف الشبكة مسجلا هدفا رائعا (66). واختتم مبابي مهرجان الاهداف بالهدف السابع بعد لعبة مشتركة اخرى رائعة بينه وبين نيمار (87). وسقط مونبلييه على ارضه امام أوكسير العائد مجدداً الى الدرجة الاولى 1-2. في المقابل، بقي نيس بلا انتصارات للمرحلة الثالثة تواليا بسقوطه امام كليرمون.

