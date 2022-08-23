غوارديولا راضٍ بالتعادل أمام نيوكاسل

دوليه

بدا مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، راضياً عن أداء فريقه رغم التعادل مع مضيفه نيوكاسل يونايتد 3-3 أول من أمس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي. وكان سيتي متخلفا بالنتيجة 1-3 حتى نصف الساعة الأخير من اللقاء، عندما سجل إيرلينغ هالاند وبرناردو سيلفا هدفين في غضون 4 دقائق.

وبهذا التعادل، بات سيتي يحتل المركز الثاني على سلم الترتيب، برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين وراء المتصدر أرسنال (9 نقاط). وقال غوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «كانت مباراة كرة قدم جيدة، لقد بدأنا بشكل جيد حقًا، خسرنا بعض المبارزات وكان بإمكانهم الجري. بمجرد أن صارت المباراة مفتوحة، كانوا أفضل لمدة 20 دقيقة».

وأضاف: «أظهرنا من نحن.. آلان سانت ماكسيمين خطير حقًا. يجب أن نأخذ المزيد من الوقت في الثلث الأخير». وحول البطاقة الحمراء التي تم توجيهها لقائد نيوكاسل كيران تريبييه قبل سحبها بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، قال غوارديولا: «لم أشاهدها. الحكم والفار قالا لم يكن الأمر كذلك، رأيتها أمامي ولكن بعد ذلك لم أشاهدها». وفي تصريحات ثانية لشبكة «سكاي سبورتس»، قال غوارديولا: «لم يكن ممكنا الفوز اليوم، أصبح نيوكاسل أحد أقوى المنافسين بالتأكيد».

وأردف: «فاز ليدز على تشيلسي اليوم. الدوري الممتاز صعب للغاية على الجميع. إنه يوضح مدى روعة ما فعلناه لمدة خمس سنوات ومدى صعوبة ذلك. يكفي أن نرى الفريق يقاتل حتى النهاية». وكان تشلسي تعرض لهزيمة قاسية هي الأولى له هذا الموسم وذلك عندما عاد بالخسارة 0-3 من ميدان منافسه ليدز يونايتد. وسجل لليدز الهدف الأول الأميركي بريندين آرونسون مستغلاً خطأ فادحاً من حارس تشلسي السنغالي إدوارد مندي 33، فيما دون الهدف الثاني الإسباني رودريغو 37 برأسه، قبل أن يضيف جاك هاريسون مستغلاً تمريرة حاسمة من رودريغو 69. ولعب البلوز بصفوف ناقصة ابتداء من الدقيقة 84 بعد طرد السنغالي كاليدو كوليبالي لنيله الإنذار الثاني. ورفع ليدز رصيده إلى 7 نقاط، أما تشلسي فتقوف رصيده عند 4 نقاط.

