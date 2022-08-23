مهرجان تهديفي لبايرن

دوليه

واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب بدايته النارية للموسم الجديد رغم خسارة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل لبرشلونة الإسباني، بتحقيقه فوزه الثالث توالياً والثاني بمهرجان تهديفي وجاء على حساب مضيفه بوخوم 7-0 أول من امس في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني.

وبعدما استهل الموسم بفوز كاسح خارج الديار على أينتراخت فرانكفورت 6-1، خرج بايرن منتصراً من ظهوره الأول على أرضه 2-0 على حساب فولفسبورغ، ثم استعرض أول من امس في ملعب بوخوم، حيث خسر الموسم الماضي 2-4، بفوزه الكاسح الذي حسمه في الشوط الأول بتقدمه 4-0. وأجرى المدرب يوليان ناغلسمان تعديلات على تشكيلته للمرة الأولى هذا الموسم بسبب إصابة كل من الكندي ألفونسو ديفيس وجمال موسيالا صاحب ثلاثة أهداف في مباراتين، مانحاً الوافد الجديد الهولندي ماتَيس دي ليخت مشاركته الأولى أساسياً فيما انتقل الفرنسي لوكا هرنانديز الى الجهة اليسرى من خط الدفاع. وكان ناغلسمان موفقاً في خياره، إذ نجح اللاعبون الثلاثة الذين شاركوا أساسيين للمرة الأولى، أول ثلاثة أهداف عبر سانيه (4) ودي ليخت (25) وكومان (33)، قبل أن يسجل الوافد الجديد السنغالي ساديو مانيه هدفه الثاني بالقميص البافاري (42) ثم الثالث (60 من ركلة جزاء) والكوستاريكي كريستيان غامبوا السادس عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (69) والبديل غنابري السابع (76). وبفوزه الثالث توالياً، استعاد بايرن الصدارة بتسع نقاط كاملة وبفارق نقطتين أمام خصمه المقبل بوروسيا مونشنغلادباخ وأونيون برلين وماينتس.

