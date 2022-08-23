بن ناصر أنقذ ميلان من الهزيمة

دوليه

أنقذ الجزائري إسماعيل بن ناصر فريقه ميلان حامل اللقب من السقوط في أرض أتالانتا، وذلك بإدراكه التعادل 1-1 أول من أمس في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي. وكانت الأنظار شاخصة نحو برغامو من أجل متابعة أقوى مباراة في المرحلتين الأوليين من الموسم الجديد، وقد نجح أتالانتا في إحراج حامل اللقب وكان قريباً من إسقاطه لولا بن ناصر، الذي منح «روسونيري» نقطته الرابعة، فتراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطتين خلف نابولي الذي حقق أول من امس فوزه الثاني توالياً بنتيجة كبيرة على مونتسا 4-0، وجاره إنتر الفائز السبت على سبيتسيا 3-0.

وسجل لأتالانتا الأوكراني روسلان مالينوفسكي (29) في حين عادل الجزائري إسماعيل بن ناصر الكفة لميلان (68). وضرب نابولي مجدداً بقوة بفوزه العريض على ضيفه الوافد الجديد مونتسا 4-0. وكان ثالث الموسم الماضي افتتح الدوري بفوز كبير آخر على مضيفه هيلاس فيرونا 5-2.

وتناوب على تسجيل أهداف نابولي كل من الجورجي كفيتشا كفاراتسكيليا (35 و62) والنيجيري فيكتور أوسيمهن (45+2) والكوري الجنوبي كيم مين-جاي (90+3).

وحسم التعادل مباراتي كل من إمبولي مع فيورنتينا 0-0 وبولونيا مع فيرونا 1-1.

