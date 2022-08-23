هيدينك يعود إلى أستراليا

دوليه

استعان المنتخب الأسترالي بمدربه السابق الهولندي غوس هيدينك لمساعدته في التحضير لنهائيات مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، وذلك وفق ما أعلن اول من امس الاتحاد المحلي للعبة.

وسيتولى هيدينك الذي أعاد أستراليا الى كأس العالم بعد غياب لمدة 32 عاماً بقيادتها الى مونديال ألمانيا 2006، حيث وصلت الى الدور ثمن النهائي، مهمة مساعد المدرب غراهام أرنولد في المباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب على أرضه قبل النهائيات العالمية الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ضد الجارة نيوزيلندا في 22 سبتمبر في بريزبين. وقال الهولندي البالغ 75 عاماً إنه «سعيد بالذهاب الى هناك (أستراليا) لأني أتحدث مع الناس بين الحين والآخر عن مسيرتي، ودائماً ما أركز على تجربتي مع «سوكيروس»، في إشارة منه الى لقب المنتخب الأسترالي الذي أشرف عليه هيدينك في 13 مباراة بين 2005 و2006 حقق خلالها 8 انتصارات مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

وتابع «هذا الفصل من مسيرتي منحني الكثير من الطاقة. لقد التقيت أناساً لطفاء جداً ومنفتحين جداً، وهذا ما أعجبني كثيراً».

