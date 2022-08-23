تشوريتش وغارسيا بطلا «سينسيناتي»

دوليه

توج الكرواتي بورنا تشوريتش أمس بلقب بطولة سينسيناتي ماسترز للتنس بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون رد. وحسم تشوريتش المواجهة بواقع 7-6 (7-0) و6-2. ولدى النساء توجت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة 35 عالمياً، بلقبها الثالث في دورات الألف بصيغتيها السابقة والحالية، وباتت أول لاعبة في تاريخ هذه الدورات تتوج بطلة بعد صعودها من التصفيات، وذلك بفوزها أول من امس في النهائي على التشيكية بترا كفيتوفا 6-2 و6-4. واحتاجت الفرنسية البالغة 28 عاماً إلى ساعة و42 دقيقة لتتوج بلقبها العاشر بالمجمل والثالث هذا الموسم وفي دورات الألف التي سبق أن أحرزت لقبين فيها، وذلك عام 2017 في دورتي ووهان وبكين الصينيتين.

