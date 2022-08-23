الزمالك في يوم التتويج

دوليه

يسعى الزمالك لحسم لقب الدوري الممتاز المصري رسميا للموسم الثاني على التوالي والـ14 في تاريخه عندما يستضيف الاتحاد السكندري مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الـ 32 للمسابقة. ويحتل الزمالك الصدارة برصيد 75 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز، الذي واجه فويتشر ليلة أمس، وفوز الزمالك يعني استمرار هذا الفارق قبل جولتين على النهاية ما يعني أنه سيحسم اللقب رسميا.

وحقق الزمالك 10 انتصارات متتالية في الدوري ويبحث اليوم عن الفوز الحادي عشر تواليا ليحسم اللقب قبل الجولتين المتبقيتين. وسيكون الزمالك مدعوما بجمهوره الذي حجز التذاكر الخاصة بالمواجهة في دقائق قليلة جدا، وهو ما يوضح مدى حرص أنصاره على التواجد في اللقاء والاحتفال مع اللاعبين باللقب لو تم حسمه. ويعتمد البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك على نجم الفريق المتألق أحمد سيد زيزو هداف البطولة حتى الآن بجانب التونسي سيف الدين الجزيري وخبرات شيكابالا والمتألق إمام عاشور.

