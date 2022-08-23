تعادل جديد للأهلي

دوليه

تعادل الأهلي مع الإسماعيلي من دون أهداف في اللقاء الذي جمعهما بملعب برج العرب والمؤجل من الجولة 18 للدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث وارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 37 نقطة في المركز التاسع. وجاءت المباراة باهتة وضعيفة جدا، ويمكن تصنيفها كإحدى أضعف المباريات في الموسم الجاري للدوري المصري. الأهلي لجأ لخوض اللقاء بالعديد من اللاعبين الشباب فيما لم يستغل الإسماعيلي ذلك ولم تكن هناك خطورة على المرميين باستثناء بعض المحاولات النادرة. وتأثر الفريقان بحسم موقفهما في الدوري، فالأهلي ابتعد تماما عن المنافسة على اللقب، بل وتعقدت مهمته في احتلال الوصافة التي يقبع فيها بيراميدز. أما الإسماعيلي فضمن البقاء في الدوري بعد صراع مرير في الجولات السابقة التي نجح فيها في حصد الكثير من النقاط التي أبعدته عن مراكز الهبوط.

