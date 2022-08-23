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دوليه

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القبض على 5 من جماهير الإسماعيلي


ألقت قوات الأمن القبض على 5 مشجعين ممن شاركوا في الاعتداء على حافلة جماهير الأهلي التي كانت في طريقها إلى برج العرب، حيث مباراة الأخير مع الإسماعيلي بالدوري.
ووقعت أحداث مؤسفة قبل لقاء الأهلي والإسماعيلي، حيث وقفت مجموعة من جماهير الإسماعيلي في الطريق المؤدي إلى برج العرب واعتدت على حافلة تقل جماهير الأهلي.
وأعلنت رابطة الأندية المصرية عبر بيان رسمي أنها علمت بوجود واقعة مؤسفة قبل اللقاء مطالبة الجماهير بالالتزام بالروح الرياضية كما أكدت إبلاغ الجهات الأمنية واتخاذ جميع الإجراءات عقب انتهاء المباراة.
وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة إن الأحداث التي تم رصدها كانت بعيدة عن الاستاد في الطريق لملعب برج العرب، مشيرا إلى أنه تابع ما حدث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.


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