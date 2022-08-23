هل سنتفاءل خيراً ... بالجديد؟

محلية

قبل يوم فقط طرحت مدى أهمية ان يكون التغيير مبنياً على مبدأ ان يكون البديل ذا فكر وخبرة في المجال الرياضي والإداري... فشكرا لمن عمل وانتهى وقته، وأهلاً بمن سيعمل من جديد... فتعيين الاخ محمود ابل نائبا لمدير هيئة الرياضة ليس بالامر الغريب، فهذا الرجل يعمل بجد في أي موقع تضعه، فقد تعاملت معه عندما كان مديرا لمعهد عبدالسالم لإعداد القادة، ورأيت فيه الرجل الطموح الذي يبذل جهداً مضاعفاً للظهور بالمظهر المشرف... وأيضا عين بدرجة وكيل وزارة مساعد بمكتب وزير الشباب ولم يعترض على ذلك، وقام بكل ما كلف به من عمل، سواء بالاستراتيجية او بالاستشارة في أمور أخرى فهو مكسب وصاحب خبرة رياضية مميزة في ألعاب القوى وأيضا بالعمل الاداري، سواء بالاتحاد أو ادارات هيئة الشباب والرياضة القديمة والحديثة.

إذاً فبالتأكيد سيقوم «أبو أحمد» بمراجعة كل القرارات والقوانين التي تخص القطاع الرياضي لكي يكون على بينة من هذه القرارات ومدى امكانية تطبيقها او ان يكون له رأي اخر يطور به هذه القرارات (ان كانت غير سليمة)، فمهمتك يا اخ محمود ليست بالسهلة فأنت المسؤول عن الشأن الرياضي الذي خسرت فيه الحكومة الكثير من قوتها وسيطرتها على الهيئات الرياضية الاهلية باسم الديموقراطية الرياضية وعدم التدخل الحكومي فيها...؟ الله يعينك فهو امر ليس بالسهل، ولكنني متأكد بأنك ستقوم بجهودك في تعديل او تطوير ما يمكن في الوضع الرياضي غير المستقر، خصوصا فيما يخص موضوع «الاحتراف الرياضي»، الذي هو الشاغل الاساسي للاندية الرياضية التي أجبرت على تطبيقها وهي غير مستعدة من قبل اتحاد القدم المعين؟؟؟؟ أتمنى لك التوفيق وأحرص على ان يكون 1+1= 2 ..... والله من وراء القصد.

