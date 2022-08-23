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الكويت هزم الفحيحيل بثنائية مفاوضات لحل مشكلة زويد

راشد خلف
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الثلاثاء 23 أغسطس 2022

يجري اللاعب نايف زويد المنتقل من السالمية إلى القادسية مفاوضات مع إدارة ناديه السابق من أجل إيجاد حل يتيح تسجيله في قائمة الأصفر للموسم الجديد، وذلك بعد رفض اتحاد الكرة قيد اللاعب إلا في حال دفع القادسية نصف المبلغ الذي عرضه السالمية على زويد والبالغ 66 ألف دينار لمدة موسمين. وبحسب لائحة الاحتراف الجديدة فإن النادي المنتقل إليه اللاعب مطالب بدفع ضعف المبلغ الذي يعرضه عليه ناديه الأصلي إذا كان عمره من 21 إلى 28 عاماً، او نصف المبلغ إذا عمر اللاعب أكبر من 28 عاماً، وهي الحالة التي ينطبق عليها وضع نايف زويد. لكن اللاعب وإدارة القادسية يأملون بإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، خصوصاً أن عمر اللاعب 31 عاماً، وقضى كل مسيرته الرياضية في السالمية. من جانب آخر، تغلب الكويت على الفحيحيل بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس على ستاد نادي الكويت استعداداً للموسم الجديد الذي سينطلق بعد غد الخميس بمسابقة الدوري الممتاز. سجل هدفي الأبيض يوسف ناصر والوافد الجديد أحمد الظفيري. ويستهل الكويت البطولة بمواجهة الجهراء الجمعة المقبل، في حين يلعب الفحيحيل أولى مبارياته أمام كاظمة يوم السبت.


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